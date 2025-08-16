В Госдуме предложили запретить наркодилерам и насильникам работать курьерами

16 августа 2025, 13:27

Депутат Пискарёв: насильникам и наркодилерам нужно запретить работать курьерами

Фото: iStock/nirat

Гражданам, ранее осужденным за изнасилования или преступления, связанные с оборотом наркотиков, не следует разрешать работать курьерами. С такой инициативой в своем Telegram-канале выступил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.