В Госдуме предложили запретить наркодилерам и насильникам работать курьерами
Гражданам, ранее осужденным за изнасилования или преступления, связанные с оборотом наркотиков, не следует разрешать работать курьерами. С такой инициативой в своем Telegram-канале выступил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
По его мнению, люди из этих категорий вместе с доставкой товаров могут вернуться к незаконной деятельности, например, к оставлению «закладок». Кроме того, Пискарев предложил расширить запрет на курьерскую работу и на лиц, осужденных за преступления против государства. Он охарактеризовал данную меру как «исключительно профилактическую», направленную на предотвращение рецидива, и отверг обвинения в дискриминации.
Таким образом, депутат поддержал инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина, который ранее заявил о необходимости ограничить возможность работать курьерами для лиц с определенными судимостями, однако не уточнил, о каких именно категориях идет речь.
