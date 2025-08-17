В Госдуме заявили о реализации одной идеи в переговорах Путина и Трампа в США
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своём Telegram‑канале отметил, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске воплотила идею, высказанную 82 года назад.
По его словам, в 1943 году американский лидер Франклин Рузвельт предлагал Советскому Союзу — лично Иосифу Сталину — провести переговоры на Аляске, чтобы обсудить «военное положение как на суше, так и на море», причём Рузвельт настаивал на участии только представителей СССР, без Великобритании, считая вклад Москвы в тогдашние события более значимым, чем Лондона. По ряду причин та встреча не состоялась, и впоследствии было выбрано иное место.
Володин подчеркнул, что идея Рузвельта была реализована спустя 82 года, проведя параллель между историческими событиями, и напомнил, что в разные периоды российско‑американские отношения сопровождались взаимным уважением, несмотря на идеологические разногласия.
Переговоры Путина и Трампа прошли 15 августа и, по итогам саммита, главы государств заявили о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине, однако никаких соглашений по итогам встречи подписано не было.
Читайте также: