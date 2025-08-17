В Госдуме заявили о реализации одной идеи в переговорах Путина и Трампа в США

17 августа 2025, 11:38

Володин: В переговорах Путина и Трампа реализовалась идея Рузвельта 1943 года

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своём Telegram‑канале отметил, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске воплотила идею, высказанную 82 года назад.