В Госдуме заявили о реализации одной идеи в переговорах Путина и Трампа в США

Володин: В переговорах Путина и Трампа реализовалась идея Рузвельта 1943 года
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своём Telegram‑канале отметил, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске воплотила идею, высказанную 82 года назад.



По его словам, в 1943 году американский лидер Франклин Рузвельт предлагал Советскому Союзу — лично Иосифу Сталину — провести переговоры на Аляске, чтобы обсудить «военное положение как на суше, так и на море», причём Рузвельт настаивал на участии только представителей СССР, без Великобритании, считая вклад Москвы в тогдашние события более значимым, чем Лондона. По ряду причин та встреча не состоялась, и впоследствии было выбрано иное место.

Володин подчеркнул, что идея Рузвельта была реализована спустя 82 года, проведя параллель между историческими событиями, и напомнил, что в разные периоды российско‑американские отношения сопровождались взаимным уважением, несмотря на идеологические разногласия.

Переговоры Путина и Трампа прошли 15 августа и, по итогам саммита, главы государств заявили о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине, однако никаких соглашений по итогам встречи подписано не было.

Никита Кротов

