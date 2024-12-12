Госдума отклонила законопроект, относящий 31 декабря к нерабочему дню

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На пленарном заседании Государственная Дума отклонила законопроект, предлагающий на постоянной основе сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем, сообщило агентство ТАСС.
Документ был внесен в Государственную Думу в декабре 2020 года группой депутатов от Либерально-демократической партии России (ЛДПР). Изменения хотели внести в Трудовой кодекс Российской Федерации.
Согласно законопроекту, новогодние каникулы должны были начинаться с 31 декабря и заканчивались 6 января.
По действующему законодательству новогодние праздники длятся с 1 по 6 января, а ещё выходным днём отмечено 8 января.
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Согласно законопроекту, новогодние каникулы должны были начинаться с 31 декабря и заканчивались 6 января.
По действующему законодательству новогодние праздники длятся с 1 по 6 января, а ещё выходным днём отмечено 8 января.
«Предлагаемое отнесение 31 декабря вместо 8 января к нерабочим праздничным дням позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами», — обращали внимание авторы законопроекта.
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Ольга Енгалычева