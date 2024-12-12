ГД увеличила штрафы за нарушение правил использования ремней безопасности и мотошлемов

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Госдума РФ на пленарном заседании приняла поправку, увеличивающую штрафы за нарушения, связанные с использованием ремней безопасности и мотошлемов. Об этом пишет ТАСС.
Теперь штраф за управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности, а также за перевозку пассажиров без ремней, составит 1,5 тысячи рублей вместо прежних 1 тысячи.
Поправка была принята в рамках рассмотрения во втором чтении законопроекта, который также вводит штрафы за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО. Целью данных изменений является повышение безопасности на дорогах и снижение числа дорожно-транспортных происшествий.
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Поправка была принята в рамках рассмотрения во втором чтении законопроекта, который также вводит штрафы за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО. Целью данных изменений является повышение безопасности на дорогах и снижение числа дорожно-транспортных происшествий.
В Подмосковье подвели итоги рейдов против нелегальных возчиков мусора. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова