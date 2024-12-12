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ГД увеличила штрафы за нарушение правил использования ремней безопасности и мотошлемов

Госдума приняла поправку об увеличении штрафов за езду с непристегнутым ремнем
Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Госдума РФ на пленарном заседании приняла поправку, увеличивающую штрафы за нарушения, связанные с использованием ремней безопасности и мотошлемов. Об этом пишет ТАСС.
Теперь штраф за управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности, а также за перевозку пассажиров без ремней, составит 1,5 тысячи рублей вместо прежних 1 тысячи.

Поправка была принята в рамках рассмотрения во втором чтении законопроекта, который также вводит штрафы за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО. Целью данных изменений является повышение безопасности на дорогах и снижение числа дорожно-транспортных происшествий.



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#штраф
#штрафы
#всу
В Иркутске кандидатам наук предложили стать уборщиками и гардеробщиками
12 декабря 2024, 14:35

Фото: istockphoto/allanswart

В Иркутске более чем 30 кандидатам наук и заслуженным учителям предложили стать гардеробщиками и уборщиками. Руководство Института развития образования, где все они работают, объяснило это реструктуризацией.
В январе этого года сотрудники института решили создать собственный профсоюз, сообщает телеграм-канал Baza. Сделали они это после массовых увольнений, случившихся после объединения с другой организацией. Тогда без работы остались более 80 человек. Чтобы защититься от такой ситуации в будущем, сотрудники решили объединиться.

Также работников института волновал вопрос о заработной плате. Выяснилось, что почти все сотрудники получали зарплату ниже той, которая им полагалась по штатному расписанию. Профсоюз обратился в прокуратуру. Надзорное ведомство подтвердило данные работников, институту было вынесено предписание об устранении нарушений.

Однако вместо повышения зарплаты администрация учреждения решило бороться другими методами. Сотрудники были уведомлены о реструктуризации института и сокращении 32 человек. По приказу руководства в институте были ликвидированы несколько кафедр и секторов, а заведующим, методистам, доцентам и преподавателям предложили переквалифицироваться в специалистов в сфере закупок, разнорабочих, уборщиков и гардеробщиков. Свой ответ сотрудники института должны дать до 20 декабря.

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#администрация
#сотрудники
#зарплаты
#профсоюзы
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В Омске задержали главу регионального Минцифры Дениса Цуканова
12 декабря 2024, 14:29

Фото: iStock/BrianAJackson

Министра цифрового развития и связи Омской области и заместителя председателя областного правительства Дениса Цуканова задержали в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что после задержания силовиками чиновника отправили в Москву, где в отношении него уже возбудили уголовное дело. В скором времени ему изберут меру пресечения в Басманном районном суде.

В настоящее время детали уголовного дела не сообщаются. Также отсутствует информация об освобождении чиновника от занимаемых должностей.

Цуканов является выходцем из ДНР. Указанные должности он получил в июле прошлого года.

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#чиновники
#минцифры
#москва
#суд
#уголовное дело
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На территории подмосковной чайной и кофейной фабрики состоялся бизнес-визит
12 декабря 2024, 14:24

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

На территории подмосковной чайной и кофейной фабрики «Майкомплекс» прошёл деловой визит региональных предпринимателей для обмена опытом, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Компания показала участникам производственный процесс полного цикла упаковки чая, а также провела мастер-класс, где эксперты предприятия рассказали о сортах кофе, особенностях их обработки и обжарки.

Компания «МАЙ» работает на рынке с 1991 года и является одним из крупнейших производителей чая и кофе в стране. Годовой объём производства составляет 24 тысячи тонн, что соответствует примерно 280 миллионам упаковок чая и кофе, представленных как в регионах России, так и за рубежом.

Участники делового визита, заинтересованные в развитии чайной и кофейной индустрии, получили возможность задать руководству компании вопросы о нюансах работы в этой сфере. Мероприятие проходило в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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#предприятия
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РБК: спрос иностранцев на новогодние туры в РФ вырос в несколько раз
12 декабря 2024, 14:22

Фото: iStock/ inewsistock

Спрос иностранцев на новогодние туры в РФ в 2024 году вырос в два-три раза по сравнению с прошлым годом, сообщил РБК, ссылаясь на туроператоров.
У «Тари Тур» продажи туров на новогодние праздники в РФ выросли в декабре на 40 процентов, а у «Свой ТС» иностранцы бронируют на 70-80 процентов больше, чем год назад.

Источник подчеркнул, что в зимний период Российская Федерация пользуется огромным спросом у жителей Ближнего Востока и Китая. У туроператора Space Travel на Объединенные Арабские Эмираты приходится 90 процентов туристов. Гендиректор компании Артур Мурадян уточнил, что РФ для этой страны является безвизовым направлением, которое хорошо обеспеченно авиаперевозкой.

Зимой в Россию едет большое количество жители Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна и Омана. Они могут получить электронные визы за четыре дня.

Чаще всего иностранцы для отдыха в России на зимних каникулах выбирают Москву. Гендиректор Space Travel передал, что в последний год туристы ездят в короткие поездки из столицы в Санкт-Петербург или Казань.

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#москва
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Урок мужества в каширской школе провёл участник СВО
12 декабря 2024, 13:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Участник специальной военной операции Алексей С. провёл урок мужества в Руновском отделении Богатищевской школы городского округа Кашира, в этой школе учатся трое его дет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Алексей С., который уже два года сражается в зоне СВО, рассказал ребятам о военных буднях, о трудностях, рисках и надеждах, а также о том, как для бойцов важны письма поддержки», — говорится в сообщении.
Участник СВО также ответил на вопросы ребят, пожелал им хорошо учиться и любить свою Родину. А те, в свою очередь, пожелали Алексею поскорее вернуться домой с победой.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Отмечается, что встреча в рамках программы «Урок мужества» была организована при поддержке активистов «Движения Первых».

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#школьники
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ЦБ: теплоход Метеор стал победителем за символ для новой банкноты в 1000 рублей
12 декабря 2024, 13:36

Фото: iStock/ Andrey Semenov

В Российской Федерации закончилось онлайн-голосование за символы для банкноты 1000 рублей, которая посвящена Приволжскому федеральному округу, проинформировал ЦБ на своём сайте.
Подавляющее количество голосов набрал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор». На лидирующих позициях были Дворец земледельцев, памятник Салавату Юлаев, Жигулевская ГЭС, монумент Матери-Покровительнице, Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского».

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что теперь художники ЦБ и Гознака будут создавать «гармоничную композицию из символов», которым голосующие отдали предпочтение, а ещё увязать ее с защитными элементами. Именно художники примут решение, какие элементы расположить на первом и втором планах. Совет директоров Банка России выберет финальный вариант. Новую банкноту покажут в конце следующего года на площадке Национального центра «Россия».

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#центральный банк россии
#цб
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В России остановили продажи популярных у школьников аромаингаляторов
12 декабря 2024, 13:34

Фото: istockphoto/Pakawadee Wongjinda

В России остановлены продажи аромаингаляторов. В последнее время они приобрели большую популярность среди школьников младших классов.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, аромаингаляторы опасны для здоровья, передаёт телеграм-канал Baza. Поэтому после соответствующего обращения ведомства все маркетплейсы сняли этот товар в продажи. По словам специалистов Роспотребнадзора, продавцы аромаингаляторов использовали маркетинговые приёмы для привлечения подростков. Например, сами ингаляторы раскрашивались в яркие цвета, а на карточке товара размещали героев мультфильмов и видеоигр.

Мода на ингаляторы широко распространилась среди подростков в последние недели. Младшие школьники вдыхали испарения через нос и рот, не забывая хвастаться об этом в мессенджерах и социальных сетях. Возможно, ингаляторы в их среде стали чем-то вроде электронных сигарет у взрослых.

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#роспотребнадзор
#маркетплейс
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В Серебряных Прудах провели акцию «Безопасный переход»
12 декабря 2024, 13:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Акцию, направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участим пешеходов, провели сотрудники Госавтоинспекции в городском округе Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Местом проведения акции «Безопасный переход» стал нерегулируемый пешеходный переход на улице Ленина. В ходе бесед с прохожими автоинспекторы призывали их быть крайне внимательными при пересечении проезжей части, так как необдуманные действия на дороге могут привести к самым тяжёлым последствиям. Профилактические беседы проводились также с водителями», — говорится в сообщении.
В завершении бесед всем участникам акции раздали памятки по безопасности дорожного движения и светоотражающие элементы.

Ранее сообщалось, что 14 декабря в парке «Серебряный» откроют самоварную станцию.

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#госавтоинспекция
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Россиянам посоветовали рассыпать у подъезда гранитную крошку
Химик Денисова: от падения на лед лучше всего защитит гранитная крошка
12 декабря 2024, 13:29

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Гранитная крошка является наиболее эффективным и экологически безопасным средством для обработки гололеда. Такое мнение высказала в беседе с NEWS.ru преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Арина Денисова.
Это решение не только эффективно против скользкой поверхности, но и безвредно для придомовых покрытий, домашних животных и садовых растений. Гранитная крошка легко смывается и не оставляет грязи на снегу, что делает ее идеальным выбором для зимнего периода.

Песок также остается популярным способом борьбы с гололедом благодаря своей эффективности и безопасности. Однако он может оставлять грязные следы в домах и сложно доступен в небольших объемах, так как чаще всего продается крупными партиями.

Поваренная соль, несмотря на свою низкую стоимость, имеет серьезные недостатки. Со временем она разрушает асфальт и бетон, а при таянии снега попадает на газоны, нанося ущерб растениям и почвенным организмам. Кроме того, соль может быть опасна для домашних животных, особенно для собак.

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#зима
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