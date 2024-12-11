ГД приняла закон о запрете брать в школы детей мигрантов, которые не знают русский язык

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Госдума приняла закон, согласно которому нельзя брать школы детей мигрантов без знания русского языка, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своём Телеграм-канале.
«Соответствующий закон принят», — подчеркнул Вячеслав Володин.
Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации обратил внимание, что перед тем как зачислить ребёнка в образовательное учреждение, будет необходимо в обязательном порядке пройти проверку законности его нахождения на территории России, а ещё знание русского языка.
Вячеслав Володин отметил, что с начала года Государственная Дума приняла по инициативе депутатов 14 федеральных законов, которые направлены на «совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией».
Ранее сообщалось, что с 5 февраля в Российской Федерации начнет работу реестр контролируемых лиц,который направлен на борьбу с незаконной миграцией.
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