Госдума расширила основания внесения в перечень террористов и экстремистов

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Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон о расширении полномочий Росфинмониторинга. В частности, речь идёт о дополнении оснований для включения физлиц в перечень лиц и организаций, причастных к экстремисткой и террористической деятельности.
Отмечается, что закон распространяет действие российского законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, также на финансирование экстремистской деятельности. Предлагается предоставить Росфинмониторингу доступ к сведениям кредитных организаций о счетах лиц, финансирующих экстремизм и экстремистов.
Из закона следует, что финансирование экстремистской организации – это предоставление, сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для организации экстремистской направленности или для обеспечения деятельности экстремистского сообщества.
Также новым законом расширяет список относящихся к экстремистским преступлений. Так, в него войдут статьи об убийстве, умышленном причинении вреда здоровью, пытках, нанесении тяжких телесных повреждений и хулиганстве при условии, что они были совершены на фоне политической, национальной, расовой или религиозной ненависти.
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Из закона следует, что финансирование экстремистской организации – это предоставление, сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для организации экстремистской направленности или для обеспечения деятельности экстремистского сообщества.
Также новым законом расширяет список относящихся к экстремистским преступлений. Так, в него войдут статьи об убийстве, умышленном причинении вреда здоровью, пытках, нанесении тяжких телесных повреждений и хулиганстве при условии, что они были совершены на фоне политической, национальной, расовой или религиозной ненависти.
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Анастасия Чинкова