Госдума отклонила законопроект об определении валежника

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Госдума рассмотрела и отклонила законопроект, который предлагал закрепить в Лесном кодексе определение валежника, а ещё перечень инструментов — с их помощью его можно собирать, проинформировал корреспондент РБК.
Предлагалось прописать в документе, что валежник — остатки стволов деревьев и сучьев, кроме тех, что лежат на местах проведения лесных работ. Ещё законопроект закреплял, что при сборе таких дров разрешается использовать ручные пилы, топоры и легкие бензопилы.
В итоге инициативу поддержали 106 депутатов — этого оказалось недостаточно для принятия законопроекта.
В рамках обсуждения инициативы член профильного комитета по экологии Зариф Байгускаров согласился, что после вступления в 2019 году в силу закона, который разрешает гражданам России собирать валежник, у них возникали вопросы о том, что именно включает в себя это понятие. Детальные правила заготовки данного типа дров закрепили приказом Минприроды.
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В итоге инициативу поддержали 106 депутатов — этого оказалось недостаточно для принятия законопроекта.
В рамках обсуждения инициативы член профильного комитета по экологии Зариф Байгускаров согласился, что после вступления в 2019 году в силу закона, который разрешает гражданам России собирать валежник, у них возникали вопросы о том, что именно включает в себя это понятие. Детальные правила заготовки данного типа дров закрепили приказом Минприроды.
«После того как были внесены эти изменения, никаких вопросов о заготовке валежника не возникает», — обратил внимание Байгускаров.
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Ольга Енгалычева