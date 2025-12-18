Госдума отменила ежегодные декларации о доходах для чиновников

18 декабря 2025, 16:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума приняла закон, который отменяет обязательную ежегодную подачу деклараций о доходах и имуществе для госслужащих и депутатов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».