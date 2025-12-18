Госдума отменила ежегодные декларации о доходах для чиновников
Госдума приняла закон, который отменяет обязательную ежегодную подачу деклараций о доходах и имуществе для госслужащих и депутатов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Согласно документу, теперь декларации будут предоставляться только «при возникновении конкретных оснований» — при назначении на должность, переводе или вхождении в состав правительства. Публиковать эти сведения в открытом доступе не планируется. Авторы инициативы объясняют изменения работой системы «Посейдон», которая в постоянном режиме отслеживает коррупционные риски, а также ростом числа судебных исков об изъятии незаконно нажитого имущества.
Ранее чиновники и депутаты были обязаны ежегодно декларировать доходы, расходы и имущество — как свои, так и супругов и несовершеннолетних детей. При этом сами декларации уже не публиковались с 2023 года.
Закон вызвал споры в парламенте. Депутаты от «Справедливой России» выступили против, заявив, что отмена деклараций подрывает принципы прозрачности власти. Представитель «Единой России» Дмитрий Вяткин в ответ предложил недовольным коллегам самостоятельно рассказывать СМИ о своем имуществе, если они хотят выглядеть честными. В третьем чтении инициативу поддержали 311 депутатов, 75 высказались против или воздержались.
