«Обновляют наступательные силы»: В ГД оценили агрессивную политику НАТО

17 декабря 2025, 19:51

Депутат Белик: НАТО проводит агрессивную политику

Фото: iStock/Michele Ursi

Страны НАТО демонстрируют агрессивную политику и стремятся к расширению в Восточной Европе. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.





По его словам, НАТО прикрывается мнимой угрозой в виде России, хотя сам альянс разрабатывает враждебные стратегические планы.





«Страны НАТО активно увеличивают и обновляют свои наступательные силы, тратят существенные средства на модернизацию своего ВПК и свою экономику направляют в это же русло», — сказал Белик в разговоре с RT.

«США при этом вряд ли будут напрямую поставлять ракеты большой дальности ВСУ или финансировать украинскую оборонную промышленность», — говорится в статье.