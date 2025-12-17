«Обновляют наступательные силы»: В ГД оценили агрессивную политику НАТО
Депутат Белик: НАТО проводит агрессивную политику
Страны НАТО демонстрируют агрессивную политику и стремятся к расширению в Восточной Европе. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
По его словам, НАТО прикрывается мнимой угрозой в виде России, хотя сам альянс разрабатывает враждебные стратегические планы.
«Страны НАТО активно увеличивают и обновляют свои наступательные силы, тратят существенные средства на модернизацию своего ВПК и свою экономику направляют в это же русло», — сказал Белик в разговоре с RT.
Он подчеркнул, что Москва обращает внимание на все действия блока, чтобы иметь возможность оперативно отреагировать на возникающие угрозы.
Тем временем argumenti.ru со ссылкой на газету The Daily Telegraph сообщают, что гарантии безопасности для Украины, которые могут предоставить США и страны ЕС, не предполагают ограничений на передачу вооружения Киеву.
«США при этом вряд ли будут напрямую поставлять ракеты большой дальности ВСУ или финансировать украинскую оборонную промышленность», — говорится в статье.
Отмечается, что поставки продолжатся через механизм PURL, который запустил президент США Дональд Трамп совместно с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По этой схеме покупать оружие для Украины будут страны Европы.