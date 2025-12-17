«Ориентир для правоприменения»: В Госдуме раскрыли плюсы дела Долиной
Депутат Аксененко: дело Долиной обнажило проблему мошенничества на вторичке
Дело Ларисы Долиной обратило внимание на проблему мошенничества на вторичном рынке недвижимости. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
Напомним, 16 декабря Верховный суд оставил право собственности на квартиру певицы за покупательницей Полиной Лурье.
«На следующем этапе суду предстоит определить сроки освобождения квартиры продавцом. После этого история окончательно оформится как ориентир для правоприменения: в дальнейшем суды разных инстанций будут опираться на выводы Верховного суда, что может снизить число похожих процессов даже без срочных изменений в законах», — сказал Аксененко «Газете.Ru».
По его словам, проблема стала заметной и теперь законодатели смогут точечно устранить обнаруженные «дыры».
Он подчеркнул, что суд встал на сторону покупателя, поскольку сделка между продавцом и приобретателем никак не связана с тем, что происходило между продавцом и мошенниками, если покупатель перевёл деньги собственнику квартиры, а не на счёт злоумышленников.
В свою очередь зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил в беседе с RT, что в ГД оперативно разработали ряд инициатив, направленных на защиту покупателей жилья.
«Это и обязательное страхование сделок с единственным жильём у продавца или покупателя, это и обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью, это и семидневный период охлаждения в сделках с недвижимостью, и ряд других инициатив», — уточнил депутат.
Эти меры должны обезопасить добросовестного покупателя от потери и денег и жилья.