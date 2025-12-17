В ГД раскритиковали инициативу о лишении «тунеядцев» пенсии

17 декабря 2025, 22:50

Депутат Нилов: Любой россиян имеет право на пенсию

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Все россияне имеют право на пенсию, даже если ни дня официально не работали. Так считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.





Ранее общественный деятель Вадим Попов предложил лишить пенсионных выплат россиян, которые ни дня не работали.



Нилов не поддержал инициативу, отметив, что россиянин имеет право на пенсию.





«Предложение лишить пенсии какую-либо категорию граждан вызывает серьезные вопросы. Среди получателей социальной выплаты есть те, кто, например, работал, но их зарплаты были небольшими, выплачивались "в конвертах", или были утрачены трудовые документы», — отметил депутат в разговоре с «Москвой 24».

«На 2025 год стоимость балла и размер фиксированной части устанавливаются правительством, и при первоначальном назначении пенсии не имеет значения, продолжит человек работать или нет. Разница начинается после назначения. Работающему пенсионеру ежегодно, с 1 августа, без заявлений добавляют новые баллы, сформированные взносами работодателя, но в год учитывается не более трёх», — пояснил эксперт.