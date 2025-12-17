В ГД раскритиковали инициативу о лишении «тунеядцев» пенсии
Депутат Нилов: Любой россиян имеет право на пенсию
Все россияне имеют право на пенсию, даже если ни дня официально не работали. Так считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее общественный деятель Вадим Попов предложил лишить пенсионных выплат россиян, которые ни дня не работали.
Нилов не поддержал инициативу, отметив, что россиянин имеет право на пенсию.
«Предложение лишить пенсии какую-либо категорию граждан вызывает серьезные вопросы. Среди получателей социальной выплаты есть те, кто, например, работал, но их зарплаты были небольшими, выплачивались "в конвертах", или были утрачены трудовые документы», — отметил депутат в разговоре с «Москвой 24».
По его словам, такие люди, достигнув пенсионного возраста, могут не набрать необходимое число страховых баллов для назначения страховой пенсии.
Тем временем бизнес-консультант, юрист Илья Русяев в беседе с RT напомнил, что страховая пенсия считается как произведение индивидуального пенсионного коэффициента на стоимость одного балла плюс фиксированная выплата.
«На 2025 год стоимость балла и размер фиксированной части устанавливаются правительством, и при первоначальном назначении пенсии не имеет значения, продолжит человек работать или нет. Разница начинается после назначения. Работающему пенсионеру ежегодно, с 1 августа, без заявлений добавляют новые баллы, сформированные взносами работодателя, но в год учитывается не более трёх», — пояснил эксперт.
Он напомнил, что выплаты работающим пенсионерам долгое время не индексировали, однако с 2025 года страховые пенсии начали повышать и тем, кто продолжает работать. Тем не менее эта категория не может рассчитывать на социальную доплату до регионального прожиточного минимума, установленного для пенсионеров, из-за получаемой зарплаты.