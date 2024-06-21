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Госдума планирует ужесточить контроль за мигрантами

Госдума одобрила в первом чтении усиление контроля за мигрантами
21 июня 2024, 12:25
Фото: IStock/Oleg Elkov

Фото: IStock/Oleg Elkov

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий новые санкции в отношении незаконных мигрантов на территории России, сообщила палата Государственной Думы на своем сайте.
Новый миграционный режим предполагает внесение подлежащих высылке иностранцев в реестр контролируемых лиц. Ко всем попавшим в этот список будет действовать особый режим ограничений.

«В частности, мигрантам, находящимся в режиме высылки, будет запрещено приобретать недвижимость и транспортные средства. Они не смогут водить машину, брать кредиты, свободно перемещаться по территории РФ, вступать в брак, открывать новые счета в банках и тратить с уже существующих более 30 тысяч рублей в месяц», — сообщает парламент.



Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил на ПМЭФ, что мигранты, нарушившие законодательство РФ, должны быть «высланы без права возвращения».

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Строительная готовность школы на 550 мест в Пушкине достигла 65%
21 июня 2024, 12:44

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 550 учеников, возводят в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкине, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 65 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас в здании ведётся внутренняя отделка помещений, фасадные работы и устройство инженерных сетей. На пришкольной территории обустраивают спортивное ядро и устанавливают детские игровые площадки. В работах заняты 190 человек, задействовано десять единиц техники», — отмечается в сообщении.
На объект уже завезли оборудование для пищеблока. Идёт поставка мебели для классов.

Общая площадь здания составляет более 11 тысяч квадратных метров. Там будут учебные кабинеты и мастерские, столовая на 275 человек и актовый зал на 200 зрителей, а также библиотечно-информационный центр.

Сдать школу в эксплуатацию планируется до начала нового учебного года.

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Москвичам пообещали хорошую погоду на выходные дни
Синоптик Позднякова: погода в выходные дни в Москве будет хорошая
21 июня 2024, 12:15

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В грядущие выходные в столице ожидается комфортная погода. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Погода будет в выходные в Москве хорошая. Сегодня и завтра без осадков. Может быть, дневная температура нам бы хотелось, чтобы была больше, но я считаю, что сегодня 20... 22 °С, в субботу 22... 24 °С — вполне комфортно», — рассказала Позднякова в беседе с RT.

Однако, по её словам, в воскресенье может пройти кратковременный дождь, температура воздуха при этом будет порядка 20-23 °С, а ночью столбики термометров не опустятся ниже 12 °С.

При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в интервью с «Вечерней Москвой», что мегаливни, которые идут в Москве весь июнь, связаны с особенностями перемещения воздушных масс при нормальном давлении. По его словам, ливни, грозы и шквалистый ветер возникают из-за быстрого облакообразования.

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В Кашире поздравили ветерана Виктора Васильевича Медведева с 98-летием
21 июня 2024, 12:08

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

С 98-летием поздравили в Кашире ветерана Великой Отечественной войны Виктора Васильевича Медведева. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
В преддверии Дня рождения Виктора Васильевича поздравил и вручил ему подарок глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Перед этой датой в доме ветерана заменили пол. Помочь в этом деле вызвался член партии «Единая Россия» Алексей Панченко.

«Виктор Васильевич родился в деревне Яковское в семье председателя колхоза. Уже с детства он помогал родителям по хозяйству. Когда началась Великая Отечественная война, 15-летний юноша не только заботился о домашних делах, но и активно участвовал в жизни колхоза. Вместе с другими молодыми людьми он копал окопы и противотанковые рвы для защиты Москвы», — рассказали в пресс-службе.

Позже Виктор Васильевич был призван в ряды Советской Армии и служил в зенитных войсках. После войны он вернулся на родную землю и добросовестно трудился в совхозе. В 1989 году ему вручили почётную грамоту, которую он бережно хранит до сих пор.

В свои 98 лет Виктор Васильевич остаётся активным и жизнелюбивым человеком. По утрам он регулярно делает зарядку, ежедневно гуляет и сам готовит еду.

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Пятнадцать юных жителей Каширы получили паспорта граждан РФ
21 июня 2024, 12:04

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Паспорта граждан Российской Федерации вручили пятнадцати каширским подросткам, церемония состоялась в актовом зале здания администрации округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
С получением паспортов ребят поздравил глава округа Кашира Михаил Шувалов.

«Вы все – достояние нашей великой Родины. Гордитесь тем, что вы россияне. Вы придёте нам на смену, и именно вы будете определять дальнейшее развитие нашей страны», — сказал Шувалов.
Он также зачитал юным гражданам поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

В церемонии вручения паспортов приняли участие председатель окружного Совета депутатов, глава фракции «Единая Россия» Сергей Буров и родные и близкие ребят.

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#михаил шувалов
#паспорт
#подростки
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Аграрии из Каширы завершили посевную кампанию
21 июня 2024, 12:00

Фото: istockphoto / valio84sl

Каширские аграрии завершили яровой сев. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа кашира.
В хозяйствах округа завершили посев яровых культур. В этом году под яровой сев было отведено 12 144,5 гектара, что больше, чем в 2023 году, когда площадь под яровые культуры составляла 11 551,5 гектара.

«Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами занято 8418,5 гектара, техническими — 4072 гектара. Под картофель и овощебахчевые культуры отведено 405 гектаров.Также в хозяйствах округа продолжают выращивать озимые культуры, в частности озимую пшеницу, которая занимает 5152 гектара», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, предприятия и собственники земельных участков сельскохозяйственного назначения активно вовлекают в оборот неиспользуемые более пяти лет земли. На сегодняшний день из запланированных 529,8 гектара введено в оборот 254,79 гектара, что составляет 48% от общего объёма.

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#кашира
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«Сдадут в срок»: Глава Каширы Шувалов проверил ход капремонта школы №10
21 июня 2024, 11:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Здание старшего звена школы №10 капитально ремонтируют в Кашире, ход работ проверил глава городского округа Михаил Шувалов вместе со своими профильными заместителями, членами местного Совета депутатов и специалистами, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Посмотрели ход капитального ремонта школы. (…) Поднялись на крышу, оценили её состояние. Видим, что работа идёт. Уверены, что строители сдадут объект в срок», — сказал Михаил Шувалов.
Сейчас на объекте монтируют инженерные коммуникации, продолжаются фасадные работы. Ведётся предчистовая отделка помещений, в актовом зале рабочие устанавливают каркас будущей сцены. Началась укладка напольной плитки.

После того, как капитальный ремонт здания будет завершён, на пришкольной территории проведут работы по благоустройству.

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#кашира
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#капитальный ремонт
#капремонт
#михаил шувалов
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Парапсихолог посоветовала родившимся под знаками Собаки и Кролика быть осторожными
21 июня 2024, 11:57

Фото: iStock/olaf1741

Рождённым под знаками Собаки и Кролика необходимо быть осторожными до конца текущего года. Об этом сообщила мастер фэншуй, бацзы и цимень, парапсихолог Елена Дементьева.
Она предупредила, что представителей знака Собака ожидают разные перемены в жизни из-за того, что Собака считается конкурентом и врагом символа 2024-го – Дракона.

«Этим людям можно посоветовать больше работать. Деньги, которые они заработают в текущем году, будут потрачены на жилье, образование, здоровье или родителей. При этом им очень важно проявлять осторожность при принятии решений об инвестициях», — рассказала Дементьева в беседе с «Москвой 24».

По её словам, Собакам стоит избегать конфликтов, активно отдыхать, гулять в парках и лесах и носить с собой фигурку Петуха – тайного друга Дракона, чтобы избежать неприятностей.

Парапсихолог уточнила, что в сложных отношениях с Драконом находится и Кролик. В этом году представителям этого знака грозят юридические проблемы, предупредила эксперт.

Она также добавила, что Кроликам нужно пройти медицинское обследование до конца года и особенное внимание уделить рукам и ногам.

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Москвичей предупредили об опасности сбора грибов и ягод в столице
Департамент природопользования не рекомендует собирать грибы в Москве
21 июня 2024, 11:35

Фото: iStock/PIKSEL

Москвичам не стоит собирать грибы, ягоды и орехи на территории столицы. Об этом сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамат Кунафин.
«Сейчас в Москве растут опята, подберезовики, подосиновики, коллибии, навозники, шампиньоны, дождевики, вешенки, сыроежки и многие другие грибы. Напомним, что собирать грибы, ягоды, орехи на территории города не рекомендуется», – сказал Кунафин в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Ранее врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули заявил, что съедобные грибы, собранные у дорог, ТЭЦ, заводов и других подобных мест, опасны для здоровья.

Тем временем жителей Москвы и области предупредили о появившихся в регионе опасных испанских слизнях. Они являются переносчиками кишечной палочки, гельминтов и нематод, поэтому их нельзя трогать.

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Жители Подмосковья могут принять участие в марафоне «Земля спорта»
21 июня 2024, 11:21

Фото: istockphoto / Pavel1964

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации организует мероприятия Всероссийского марафона «Земля спорта». Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства России.
Марафон пройдёт в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

«Марафон будет проходить в три этапа: муниципальный, региональный и финальный. Муниципальный и региональный этапы пройдут до 15 августа 2024 года, а финальный — в августе-сентябре 2024 года. Марафон представляет собой фестиваль спорта и здорового образа жизни. Жители сельских агломераций смогут принять участие в соревнованиях по различным видам спорта, включая сдачу нормативов ГТО, силовой экстрим, волейбол, футбол и семейные спортивные мероприятия», — подчеркнули в пресс-службе.

Основная цель проекта — вовлечение людей всех возрастов в занятия спортом, поощрять активный и здоровый образ жизни, организация досуг жителей сельских территорий и создание условий для самореализации и развития спортивных направлений.

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