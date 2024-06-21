Госдума планирует ужесточить контроль за мигрантами

Фото: IStock/Oleg Elkov
Депутаты приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий новые санкции в отношении незаконных мигрантов на территории России, сообщила палата Государственной Думы на своем сайте.
Новый миграционный режим предполагает внесение подлежащих высылке иностранцев в реестр контролируемых лиц. Ко всем попавшим в этот список будет действовать особый режим ограничений.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил на ПМЭФ, что мигранты, нарушившие законодательство РФ, должны быть «высланы без права возвращения».
Читайте также
В Иваново мигрант поставил «на счетчик» сестру участника СВО
Мигрант в центре Кургана устроил стрельбу из пистолета
Оскорбивший сотрудницу полиции в Челябинске мигрант принёс извинения
«В частности, мигрантам, находящимся в режиме высылки, будет запрещено приобретать недвижимость и транспортные средства. Они не смогут водить машину, брать кредиты, свободно перемещаться по территории РФ, вступать в брак, открывать новые счета в банках и тратить с уже существующих более 30 тысяч рублей в месяц», — сообщает парламент.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил на ПМЭФ, что мигранты, нарушившие законодательство РФ, должны быть «высланы без права возвращения».
Читайте также
В Иваново мигрант поставил «на счетчик» сестру участника СВО
Мигрант в центре Кургана устроил стрельбу из пистолета
Оскорбивший сотрудницу полиции в Челябинске мигрант принёс извинения
Олег Дикий