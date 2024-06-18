Оскорбивший сотрудницу полиции в Челябинске мигрант принёс извинения

Фото: istockphoto/Pict Rider
Мигрант, который публично оскорбил сотрудников полиции в Челябинске, принёс извинения на камеру. Вне зависимости от этого мужчине всё равно грозит уголовное дело.
Видеозапись с его извинениями опубликовал телеграм-канал «Многонационал». В региональном Следственном управлении СК России уже начали проверку его действий по статьям об оскорблении представителя власти и применении насилия в отношении него.
Инцидент произошёл на детской площадке в парке Тищенко. Сначала повздорили дети, а потом вмешались их родители. Один из них, 40-летний Фирсан, стал, не смущаясь присутствием детей, в том числе его собственных, выражаться крайне нецензурно. Быстро подъехавшие полицейские пытались утихомирить разошедшегося буяна, но присутствие людей в форме его только раззадорило. Одну из сотрудниц полиции он обложил площадной бранью и толкнул.
В полицейском участке иностранец затих и даже извинился. Сейчас он отбывает присуждённые ему за хулиганство и неповиновение власти восемь суток ареста. Однако есть подозрение, что наказание может оказаться более суровым. Инцидентом уже заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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Инцидент произошёл на детской площадке в парке Тищенко. Сначала повздорили дети, а потом вмешались их родители. Один из них, 40-летний Фирсан, стал, не смущаясь присутствием детей, в том числе его собственных, выражаться крайне нецензурно. Быстро подъехавшие полицейские пытались утихомирить разошедшегося буяна, но присутствие людей в форме его только раззадорило. Одну из сотрудниц полиции он обложил площадной бранью и толкнул.
В полицейском участке иностранец затих и даже извинился. Сейчас он отбывает присуждённые ему за хулиганство и неповиновение власти восемь суток ареста. Однако есть подозрение, что наказание может оказаться более суровым. Инцидентом уже заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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Александр Бойцов