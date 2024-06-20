В Иваново мигрант поставил «на счетчик» сестру участника СВО

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Несовершеннолетний мигрант угрожал жильцам общежития в Иванова. В частности, он поставил сестру воюющего на СВО бойца «на счетчик», сообщает Телеграм-канал «Русской Общины ZOV».
Девушка обратилась к общественникам, после того как мигрант стал вымогать у нее деньги, угрожая в случае отказа привлечь дагестанскую диаспору. Очевидцы заявляют, что ранее приезжий стрелял по жителям дома из пневматического пистолета.
На видео запечатлено, как на место происшествия выезжает полиция, после чего несовершеннолетний приносит извинения жильцам. По информации общественников, в отдел для написания заявлений прибыли пострадавшие от действий мигранта девушки. Мать мигранта тоже явилась в участок и написала встречное заявление.
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