В Петербурге появится научно-образовательный маршрут по лабораториям вузов
В Санкт-Петербурге в 2025 создадут научно-образовательный туристический маршрут, который будет проходить по лабораториям высших учебных заведений города. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по развитию туризма Северной столицы.
«Научно-образовательный туристический маршрут будет рассчитан, в первую очередь, на школьников и абитуриентов, которые только выбирают будущее место учебы. Полный список вузов, которые войдут в этот маршрут, пока формируется, однако уже сейчас можно сказать, что там будут те учебные заведения, в которых уже есть действующие музеи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что у многих высших учебных заведений есть свои музеи. Их руководства поддержали идею о создании научно-образовательного туристического маршрута.
Тем временем уникальное этническое село Беково в Кемеровской области может вовсе остаться без образования, пишет «Сiбдепо». Жители жалуются, что в поселении работает всего одна школа, в которой не хватает мест для всех учеников.
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