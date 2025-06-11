В Петербурге появится научно-образовательный маршрут по лабораториям вузов

11 июня 2025, 12:11

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В Санкт-Петербурге в 2025 создадут научно-образовательный туристический маршрут, который будет проходить по лабораториям высших учебных заведений города. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по развитию туризма Северной столицы.







«Научно-образовательный туристический маршрут будет рассчитан, в первую очередь, на школьников и абитуриентов, которые только выбирают будущее место учебы. Полный список вузов, которые войдут в этот маршрут, пока формируется, однако уже сейчас можно сказать, что там будут те учебные заведения, в которых уже есть действующие музеи», — говорится в сообщении.