Госдума предложила обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП

02 февраля 2026, 04:39

Депутаты ГД предложили обязать страховщиков на законодательном уровне взыскивать выплаты с виновников ДТП при наличии отягчающих обстоятельств. Об этом пишет РИА Новости.