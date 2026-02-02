Госдума предложила обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП
Депутаты ГД предложили обязать страховщиков на законодательном уровне взыскивать выплаты с виновников ДТП при наличии отягчающих обстоятельств. Об этом пишет РИА Новости.
Одним из авторов инициативы выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В пояснительной записке указано, что законопроект направлен на повышение эффективности тарифной политики в сфере ОСАГО и обеспечение более справедливого формирования выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Если закон вступит в силу, то Банку России придется на своем официальном сайте вести общероссийскую статистику по уровню предъявления регрессных требований. Также страховщиков обяжут предоставлять ЦБ соответствующую информацию при определенных обстоятельствах (умысел или опьянение причинителя вреда).
Согласно инициативе, страховая компания переводит выплату потерпевшим в установленном порядке. Затем страховщик вправе обратиться в суд для взыскания выплаченной суммы с виновника ДТП. Размер взыскиваемой суммы (полная или частичная) будет зависеть от того, насколько виновник соблюдал условия договора с компанией.
