В Госдуме напомнили о росте социальных выплат с 1 февраля

01 февраля 2026, 21:15

Володин: с 1 февраля в РФ более 40 социальных выплат и пособий выросли на 5,6%

Фото: istockphoto/Stanislav Sablin

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 февраля в России проиндексировали более 40 социальных выплат и пособий. Рост составил 5,6%. Его заявление опубликовали на сайте нижней палаты парламента.