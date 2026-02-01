В Госдуме напомнили о росте социальных выплат с 1 февраля
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 февраля в России проиндексировали более 40 социальных выплат и пособий. Рост составил 5,6%. Его заявление опубликовали на сайте нижней палаты парламента.
По словам Володина, повышение проводится с учётом фактической инфляции за прошлый год, поскольку выплаты, пособия и компенсации увеличиваются на основе индекса потребительских цен. Он также отметил, что в федеральном бюджете предусмотрели все необходимые средства для исполнения социальных обязательств государства.
В числе проиндексированных мер поддержки — материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребёнка. Кроме того, повысили выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы и другие.
