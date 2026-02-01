Достижения.рф

«В этом направлении»: В Госдуме прокомментировали идею отцовского капитала

Депутат Бессараб не поддержала идею об отцовском капитале для многодетных семей
Фото: Istock/uzhursky

Депутат Госдумы Светлана Бессараб не поддержала идею отцовского капитала. Она считает, что сначала нужно расширить программу материнского капитала.



В беседе с «NEWS.ru» Бессараб пояснила, что сейчас федеральные выплаты получают только семьи с первым и вторым ребёнком. Нужно распространить их и на третьего, а также следующих детей. Некоторые регионы уже это сделали, но суммы там значительно меньше.

«Поэтому развиваться в этом направлении нужно, а всё остальное, например отцовский капитал, — это уже другой вопрос», — заявила она.
Парламентарий связала выплаты с физиологическим процессом вынашивания и рождения ребёнка. Бессараб отметила, что материнство начинается задолго до родов и включает заботу о здоровье малыша и его воспитание. Поэтому, по её мнению, материнский капитал должны получать мать и семья, а этот подход менять не нужно.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0