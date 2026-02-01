«В этом направлении»: В Госдуме прокомментировали идею отцовского капитала
Депутат Бессараб не поддержала идею об отцовском капитале для многодетных семей
Депутат Госдумы Светлана Бессараб не поддержала идею отцовского капитала. Она считает, что сначала нужно расширить программу материнского капитала.
В беседе с «NEWS.ru» Бессараб пояснила, что сейчас федеральные выплаты получают только семьи с первым и вторым ребёнком. Нужно распространить их и на третьего, а также следующих детей. Некоторые регионы уже это сделали, но суммы там значительно меньше.
«Поэтому развиваться в этом направлении нужно, а всё остальное, например отцовский капитал, — это уже другой вопрос», — заявила она.Парламентарий связала выплаты с физиологическим процессом вынашивания и рождения ребёнка. Бессараб отметила, что материнство начинается задолго до родов и включает заботу о здоровье малыша и его воспитание. Поэтому, по её мнению, материнский капитал должны получать мать и семья, а этот подход менять не нужно.