Стало известно, почему россияне массово оформляли семейную ипотеку в январе
В России за январь значительно вырос спрос на семейную ипотеку из-за изменения условий программы в феврале. Об этом пишет газета «Известия».
Спрос оставался высоким даже несмотря на традиционное снижение интереса к кредитованию в первые месяцы года. По данным издания, Сбербанк предоставил жилищные займы на общую сумму 113 млрд рублей, что почти втрое больше показателя аналогичного периода прошлого года. Аналогичную тенденцию отмечают и другие участники рынка, включая Банк Дом.РФ, ВТБ, Совкомбанк и Абсолют банк.
Повышенный интерес к ипотеке эксперты объясняют грядущими изменениями условий программы льготного кредитования, предусматривающими ограничение возможности получения льготного займа лишь одним разом. Это привело к росту числа желающих успеть оформить кредит досрочно. Тенденция началась еще в конце декабря 2025 года, когда общий объем выданных ипотечных кредитов впервые достиг отметки в 800 млрд рублей, говорится в статье.
