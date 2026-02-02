Стало известно, почему россияне массово оформляли семейную ипотеку в январе

02 февраля 2026, 03:05

«Известия»: банки зафиксировали аномальный спрос на семейную ипотеку в январе

Фото: iStock/Alex Cristi

В России за январь значительно вырос спрос на семейную ипотеку из-за изменения условий программы в феврале. Об этом пишет газета «Известия».