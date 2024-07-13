Госдума предложила пожизненный срок за мятеж со смертельным исходом

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov
Пожизненный срок предложили назначать за мятеж со смертельным исходом. В электронную базу парламента внесен соответствующий законопроект. В частности, 279 статья УК РФ будет изложена в новой редакции с дифференциацией уголовной ответственности.
Для инициаторов и руководителей преступления инициатива предполагает наказание в 15-20 лет тюремного срока и ограничение свободы до двух лет, а при тяжких последствиях — высшую меру наказания, то есть пожизненное, либо срок до 20 лет со штрафом до миллиона рублей. Кроме того, за участие в мятеже предусмотрен срок в 12-20 лет лишения свободы.
Фигурант может получить освобождение от наказания, если он помогал предотвратить нанесение ущерба интересам страны.
Читайте также:
Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ
В Госдуме приняли закон о введении туристического налога в РФ
Госдума приняла закон о налоговом «кешбэке» для семей с детьми
Никита Кротов