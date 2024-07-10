В Госдуме приняли закон о введении туристического налога в РФ

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Закон о введении туристического налога в РФ приняли в Госдуме в третьем чтении. Об этом сообщает ТАСС.
По информации журналистов, муниципальные власти сами определят размер этого налога. Его будут платить по месту расположения гостиниц. Некоторых граждан, включая героев СССР И РФ, а также героев спецоперации освободят от него.
Известно, что в 2025 году налоговая ставка составит 1% от стоимости проживания. Она будет прибавлять в год по одному процентному пункту до 2029 года.
Законопроект о туристическом налоге рассмотрели во втором чтении в минувший вторник, 9 июля. Уточнялось, что налоговые ставки будут зависимы от сезонности и категории средства размещения, однако не могут завышаться или занижаться по отношению к предельным величинам, указанным в Налоговом кодексе.
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Известно, что в 2025 году налоговая ставка составит 1% от стоимости проживания. Она будет прибавлять в год по одному процентному пункту до 2029 года.
Законопроект о туристическом налоге рассмотрели во втором чтении в минувший вторник, 9 июля. Уточнялось, что налоговые ставки будут зависимы от сезонности и категории средства размещения, однако не могут завышаться или занижаться по отношению к предельным величинам, указанным в Налоговом кодексе.
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Никита Кротов