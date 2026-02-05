Госдума предложила запретить повышать цену на такси в непогоду и ЧС
Российские законодатели выдвинули инициативу по ограничению максимального роста цен на поездки в такси в условиях неблагоприятных погодных явлений или чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет газета «Известия».
С соответствующим предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Документ он направил в Минтранс и Федеральную антимонопольную службу.
Депутат обратил внимание на особенность нынешней системы ценообразования в такси. По его мнению, она автоматически реагирует на различные факторы — от роста издержек и технических сбоев до изменений дорожной обстановки. В результате стоимость поездки резко возрастает, что вызывает недовольство пассажиров.
Нилов отметил, что алгоритмы повышения цен нередко приводят к необоснованным тратам для граждан. Особенно это актуально в ситуациях, когда такси остаётся единственным доступным способом передвижения. Подобные ситуации свидетельствуют о необходимости государственного регулирования и совершенствования нормативно‑правовой базы, считает парламентарий.
