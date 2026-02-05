Госдума предложила запретить повышать цену на такси в непогоду и ЧС

05 февраля 2026, 02:57

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Российские законодатели выдвинули инициативу по ограничению максимального роста цен на поездки в такси в условиях неблагоприятных погодных явлений или чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет газета «Известия».