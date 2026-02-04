«Дополнительная нагрузка»: Эксперт раскрыла причину отказа в полисах ОМС семьям мигрантов

04 февраля 2026, 19:35

Крушанова: РФ не обязана выдавать полиса ОМС родственникам мигрантов

Фото: iStock/vichinterlang

Согласно российскому законодательству, страна не обязана предоставлять совершеннолетним неработающим родственникам трудовых мигрантов полисы ОМС. Об этом заявила доцент кафедры правового регулирования бизнеса и гражданского судопроизводства Университета «Синергия» Лариса Крушанова.





Ранее Киргизия обратилась в суд с жалобой на то, что Россия нарушает положение двух статей договора союза, которые касаются медицинского страхования трудовых мигрантов и членов их семей, отказывая неработающим родственникам в выдаче полисов ОМС.



В Конституции России закреплено право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. При этом эксперт напомнила, что этим правом могут пользоваться как россияне, так и иностранные граждане, лица без гражданства, а также их несовершеннолетние дети.





«Иная ситуация имеет место быть в отношении совершеннолетних членов семей трудовых мигрантов, которые не пользуются правом социального страхования по полису ОМС. В данном случае это является вектором позиции государства по отказу от взваливания дополнительных социальных расходов на бюджет», — пояснила Крушанова в разговоре с RuNews24.ru.