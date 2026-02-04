Санитарно-оздоровительные мероприятия в Подмосковье охватят 6500 гектаров леса
Санитарно-оздоровительные мероприятия в Подмосковье в 2026 году пройдут на площади 6500 гектаров лесного фонда. Их будут проводить в рамках выполнения государственного задания, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Так, на площади 500 гектаров запланированы сплошные санитарные рубки насаждений, полностью потерявших биологическую устойчивость из-за неблагоприятных факторов. На площади в тысячу гектаров, где выявлены санитарные проблемы, проведут выборочные санитарные рубки.
Предусмотрены уборка неликвидной древесины на площади 5000 гектаров, а также рубка 4000 аварийных деревьев. Приоритетными для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий станут леса вблизи населённых пунктов, социальных объектов и вдоль автодорог.
Лесовосстановительные мероприятия в текущем году проведут на площади более 2000 гектаров. Эти меры направлены на сохранение и восстановление лесного фонда Подмосковья, заботу о безопасность жителей. Это важная часть программы «Здоровый и чистый лес».
