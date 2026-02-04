Санитарно-оздоровительные мероприятия в Подмосковье охватят 6500 гектаров леса

04 февраля 2026, 22:58

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Санитарно-оздоровительные мероприятия в Подмосковье в 2026 году пройдут на площади 6500 гектаров лесного фонда. Их будут проводить в рамках выполнения государственного задания, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.