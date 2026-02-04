В Госдуме рассказали об индексации социальных выплат в 2026 году
Депутат Чаплин: социальные пенсии вырастут на 6,8% с 1 апреля 2026 года
С 1 апреля 2026 года социальные пенсии вырастут на 6,8%. Об этом заявил член комитета Госдумы Никита Чаплин.
В беседе с «NEWS.ru» Чаплин пояснил, что эти выплаты получают граждане без страхового стажа, дети-инвалиды и инвалиды с детства. После индексации пенсия по старости составит 9424,1 рубля.
«Для пенсионеров, чей совокупный доход после всех индексаций окажется ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, будет в беззаявительном порядке назначена социальная доплата», — подчеркнул он.Депутат отметил, что с 1 октября 2026 года на 4% повысят пенсии бывшим военнослужащим. По словам политика, ещё одно изменение с января 2026 года коснётся многодетных матерей: в страховой стаж будут засчитывать периоды ухода за всеми детьми, а не только за четырьмя. Это позволит женщинам с пятью и более детьми увеличить пенсию через перерасчёт.