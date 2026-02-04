В Госдуме рассказали об индексации социальных выплат в 2026 году

04 февраля 2026, 18:32

Депутат Чаплин: социальные пенсии вырастут на 6,8% с 1 апреля 2026 года

Фото: Istock/Professor25

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии вырастут на 6,8%. Об этом заявил член комитета Госдумы Никита Чаплин.





В беседе с «NEWS.ru» Чаплин пояснил, что эти выплаты получают граждане без страхового стажа, дети-инвалиды и инвалиды с детства. После индексации пенсия по старости составит 9424,1 рубля.

«Для пенсионеров, чей совокупный доход после всех индексаций окажется ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, будет в беззаявительном порядке назначена социальная доплата», — подчеркнул он.