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Госдума предложила запретить тратить более миллиона рублей из бюджета на концерты

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Фото: iStock/ Oleg Elkov

В Государственную думу внесут законопроект, согласно которому на концерты артистов будет запрещено тратить более одного миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов.
С такой инициативой 6 ноября в среду выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«В этой связи законопроектом предлагается ввести фактический запрет на закупку концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий на сумму более 1 миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. Сэкономленные средства необходимо направить на финансирование здравоохранения и образования», — следует из пояснительной записки к законопроекту.



В документе указано, что после общественного резонанса в некоторых регионах уже отменили наиболее затратные концерты. К примеру, концерт певца SHAMAN стоимостью 15 миллионов рублей решили не проводить.

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#артист
Колосков заявил о разочаровании в ЦСКА
06 ноября 2024, 20:28

Фото: iStock/chiewr

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков признался, что стал разочаровываться в ЦСКА.
«ЦСКА играет все хуже и хуже. Это даже игрой назвать нельзя. Непонятно, что происходит. В команде есть мастеровитые футболисты, играющие в сборных своих стран, а у ЦСКА игры нет. ЦСКА показывает слабый футбол. Как будто задача команды – не дать играть сопернику. Я стал разочаровываться в ЦСКА, хотя ещё недавно у меня была надежда, что «армейцы» заиграют в футбол», — поделился в беседе с Metaratings.ru Колосков.

Он добавил, что не видит в команде некоего куража, задора и фейерверка, необходимого доля хорошей игры.

Ранее сообщалось, что футболисты московского ФК «Спартак» впервые с 2017 года победили ЦСКА.

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#футбол
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#цска
#спорт
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Названы города-лидеры по доступности аренды жилья в октябре
«Яндекс Аренда»: Омск и Воронеж стали самыми доступны по аренде жилья в октябре
06 ноября 2024, 19:46

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Согласно данным сервиса «Яндекс Аренда», в октябре лидерами среди российских городов по доступности аренды жилья стали Омск и Воронеж.
Отмечается, что в среднем в этих городах аренда недвижимости стоила 25 тыс. рублей. Далее в этом рейтинге городов следуют Красноярск, Уфа и Челябинск.

Как передаёт Газета.ру, напротив, наиболее дорогая аренда недвижимости за прошлый месяц была зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

А глава Гильдии Риэлторов РФ Константин Апрелев заявил, что, анализируя данные о доступности арендной недвижимости в регионах страны, стоит учитывать не только саму стоимость аренды, но и средние доходы населения в каждом регионе, размер квартирного фонда в регионе, а также затраты, которые тратят местные власти на строительство.

«Москва один из самых дорогих регионов по стоимости аренды, но если сравнивать с доходами, то она даже не на первом месте по недоступности. Москва, скорее, в десятке по уровню затрат на аренду в соотношении к доходам», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.

Ранее исследование компании Rariteco показало, что основным отпугивающим элементом для покупателей элитной недвижимости является вид из окна, а также близость соседних домов.

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#москва
#строительство
#жильё
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#доходы
#рф
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Путин инициировал в 2026 году мероприятие к 80-летию Жириновского
06 ноября 2024, 19:17

Владимир Путин и Владимир Жириновского (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году мероприятий, посвящённых 80-летию со дня рождения основателя и бывшего главы ЛДПР Владимира Жириновского.
«Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения В.В. Жириновского», — сообщается в тексте документа.

В указе также есть список членов организационного комитета во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

Владимир Вольфович Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после долгой болезни. 2 февраля политик был госпитализирован с диагнозом COVID-19 и серьёзным поражением легких. Врачи несколько раз вводили его в медикаментозный сон и боролись за его выживание сколько могли. Спасти лидера ЛДПР не удалось. Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище.

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#лдпр
#жириновский
#запись
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Назван топ самых высокооплачиваемых профессий в ноябре
В топ самых высокооплачиваемых профессий в ноябре вошли сварщики и токари
06 ноября 2024, 18:55

Фото: iStock/posonsky

Согласно данным сервиса hh.ru, наиболее высокооплачиваемыми профессиями в ноябре стали токари и сварщики.
Отмечается, что у последних заработная плата увеличилась на 72% за год, а предлагают им в среднем 196,1 тыс. рублей в месяц.

Как пишет Газета.ру, также в данный рейтинг вошли такие профессии, как DevOps-инженеры и агенты по недвижимости.

До этого жители Кузбасса в ходе проведённого hh.ru опроса признались, что им не хватает зарплаты на свободные траты.

«Чаще всего зарплаты не хватает сотрудникам розничной торговли, а также рабочему персоналу, представителям сферы безопасности, юристам, а также менеджерам по продажам, работникам искусства и медиа, представителям транспортной сферы. Реже всего на тотальную нехватку зарплаты жалуются строители», — приводит «Сiбдепо» исследование аналитиков сервиса.

Ранее исследование «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» показало, что 61,1% россиян считают свою работу стрессовой.

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#работа
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МВД: криминальная схема «Мамонт» возродилась
МВД предупредило об использовании мошенниками схемы «Мамонт»
06 ноября 2024, 18:52

Фото: iStock/ nevodka

На территории Российской Федерации «возродилась» ранее использовавшаяся мошенниками криминальная схема «Мамонт», информирует управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своём Телеграм-канале.
«Мамонт» — потенциальная жертва на сленге, поясняют сотрудники. В огромном объёме данную махинацию мошенники использовали летом 2019 года.

«В классической схеме «Мамонт» мошенники похищают деньги и данные банковских карт у жертв под предлогом оформления фейковой покупки и доставки товаров с популярных маркетплейсов», — говорится в сообщении.

По новой схеме преступники воруют данные банковских карт просят жертв скачать на телефон приложение сервиса объявлений, которое якобы обеспечивает безопасную сделку. На самом деле в нём спрятана шпионская программа, которая может украсть данные банковских карт и входящие сообщения, отправленные для подтверждения.

По мнению специалистов, мошенники начали активно использовать схему «Мамонт» из-за скорого наступления новогодних праздников и массовой скупки подарков на популярных маркетплейсах

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Регистрацию на Международный форум #МЫВМЕСТЕ-2024 продлили до 10 ноября
06 ноября 2024, 18:47

Фото: телеграм-канал Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Организаторы Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2024 продлили регистрацию на это событие. Теперь зарегистрироваться можно до 10 ноября.
«С 4 по 8 декабря в Москве соберутся 10 тыс. активных участников из всех уголков России и 40 стран мира. На форуме #МЫВМЕСТЕ-2024 участников ожидает море полезной информации: новые форматы добровольчества, тренды, советы от экспертов. Они также смогут установить новые связи, обменяться опытом, познакомиться с единомышленниками, помочь бойцам СВО, их семьям и жителям приграничных регионов», – отмечается в телеграм-канале Международной премии #МЫВМЕСТЕ.
Также пройдёт церемония вручения Международной премии #МЫВМЕСТЕ, в том числе награды «Волонтёр года».

Зарегистрироваться можно по ссылке.

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Мытищинские волонтёры стали призёрами регионального этапа премии #МыВместе

В Подмосковье наградили победителей регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ
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#регистрация
#подмосковье
#московская область
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Мытищинские коммунальщики справились с первыми в сезоне снежными осадками
06 ноября 2024, 18:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Коммунальные службы городского округа Мытищи справились с уборкой первого в сезоне снега и противогололёдной обработкой. 5 ноября к работам привлекли 944 дворника и 237 единиц техники, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Сотрудники АО «Сукромка» провели уборку дворов на Новомытищинском проспекте у дома №31. Очищены тротуары, входные группы и внутриквартальные проезды. Дворникам выдали около 20 тонн соляной смеси для обработки от гололёда. Непрерывно проводится проверка состояния улично-дорожной сети. Организована уборка улиц, дорог и дворов», – отметили в пресс-службе.
Там жителей Мытищ попросили быть осторожнее на дорогах. Водителям напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима.

С вопросами и критическими замечаниями по поводу уборке снега жителям посоветовали обратиться в мытищинский зимний штаб, начавший работу с 1 ноября.

Если коммунальщики плохо убирают снег, следует звонить или писать в WhatsApp или Telegram по телефону 8 (916) 531-79-06.

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Жертва, амазонка, мать: Психолог Кардиакос перечислила типы женщин, которые отпугивают мужчин
06 ноября 2024, 18:28

Фото: iStock/SIphotography

6 ноября считается днем нeзaвиcимыx, гopдыx и oдинoкиx жeнщин.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» подчеркнула, что гордая, сильная и независимая бывает нескольких типов, и можно выделить собирательные образы.
  1. Жертвенный тип: все тянет на себе, вымотанная, не умеет отдыхать, не умеет просить о помощи, а потом обижается, что ее не ценят. Эта обида копится и в какой-то момент выходит наружу. Такая женщина не умеет говорить напрямую, а желает, чтобы мужчина догадывался сам.
  2. Тип амазонки: ее гордость будет сродни надменности, она как бы конкурирует с мужчинами и всеми своими силами показывает превосходство своего гендера, тем самым дискриминируя и даже унижая. Она может быть красивой, успешной, но будет немного принижать. В такой женщине много сарказма, мужчинам будет тяжело уживаться с таким типом.
  3. Тип «жена-мама»: она точно сама знает, как будет всегда лучше. Мужчина рядом будет похожа на ребенка: «Ну что ты сюда опять пошел, ну что ты начальнику опять сказал?». Она будет мужчину стараться сделать достигатором, хотя сама все знает на словах и потом говорит, что это она. Это иллюзорная независимость.

Психолог добавила, что есть тип женщин, которых мотивирует мужчины слабее, и в этом нет ничего страшного.
«Если у нее партнер слабее, но она это признает и не спотыкается об сожаления и несправедливость, то, возможно, ее это будет мотивировать, а именно, что она принимает решения. Здесь говорим про сбалансированную позицию, когда она свою силу приняла и не пытается задавить своего партнера», — объяснила эксперт.

По ее словам, все зависит не от того, как видят люди, а от того, как женщина сама себя чувствует.
«Если все хорошо, тогда ты силу и независимость смогла обрамить в личность. Не в каждой женщине такое уживется. Мы так или иначе зависим от закона, от погоды, от гендера. Избыточная стремление к независимости — это тоже про какую-то боль, где сложно уживаться с кем-то, сложно на кого-то попираться и учитывать», — поделилась собеседница.

Анастасия Кардиакос отметила, что идеальный вариант — это баланс, когда мы умеем и выдохнуть, и решить, учитывая желания партнера и находя компромиссы.
«Очень зависит, как мы эту независимость реализуем в партнерстве, потому что в жизни можно быть достигатором, а вот вместе с партнером где-то мягче следует быть, терпеливее, в отношениях без этого никак», — заключила психолог.

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Татьяна Витушева вновь возглавила городской округ Истра
06 ноября 2024, 18:23

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Совет депутатов городского округа Истра избрал Татьяну Витушеву главой муниципалитета ещё на пять лет. Об этом сказано в решении совета, опубликованном на сайте администрации муниципалитета.
Витушева должна приступить к исполнению полномочий не позднее 21 ноября.

Татьяна Витушева родилась в Смоленской области. Закончила Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, а также РАНХиГС.

В органах власти Московской области работает с 2011 года. Занимала посты замминистра ЖКХ Подмосковья, замминистра стройкомплекса и ЖКХ Московской области. Руководила областным управлением Госадмтехнадзора. В октябре 2019 года возглавила городской округ Истра.

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#подмосковье
#московская область
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Подмосковье ищет медработников