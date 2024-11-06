Госдума предложила запретить тратить более миллиона рублей из бюджета на концерты

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В Государственную думу внесут законопроект, согласно которому на концерты артистов будет запрещено тратить более одного миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов.
С такой инициативой 6 ноября в среду выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
В документе указано, что после общественного резонанса в некоторых регионах уже отменили наиболее затратные концерты. К примеру, концерт певца SHAMAN стоимостью 15 миллионов рублей решили не проводить.
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«В этой связи законопроектом предлагается ввести фактический запрет на закупку концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий на сумму более 1 миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. Сэкономленные средства необходимо направить на финансирование здравоохранения и образования», — следует из пояснительной записки к законопроекту.
В документе указано, что после общественного резонанса в некоторых регионах уже отменили наиболее затратные концерты. К примеру, концерт певца SHAMAN стоимостью 15 миллионов рублей решили не проводить.
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Ольга Енгалычева