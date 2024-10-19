«Русские люди Родиной не торгуют»: На карьере SHAMAN поставили крест

SHAMAN (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Руководитель общественной организации «Мы есть русские» Светлана Кузнецова заявила, что певец SHAMAN загубил свою карьеру, решив подать заявку на регистрацию товарного знака «Я русский». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Общественница отметила, что сейчас всё, что остаётся исполнителю — молчать, поскольку его извинениям никто не поверит.
Она подчеркнула, что долгое время не могла в это поверить. Примечательно, что общественники движения «Ветераны России» подали обращение в Роспатент, чтобы певцу отказали в товарном знаке «Я русский».
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«Русские люди Родиной не торгуют. Называть себя русским и при этом пытаться извлекать из этого гордого звания прибыль, деньги — это плохое воспитание. Очень жаль, что именно Ярослав пошёл на этот шаг», — добавила Кузнецова.
Она подчеркнула, что долгое время не могла в это поверить. Примечательно, что общественники движения «Ветераны России» подали обращение в Роспатент, чтобы певцу отказали в товарном знаке «Я русский».
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Екатерина Коршунова