Общественники требуют запретить слоган «Я русский» на товарах

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Общественное движение «Зов народа» попросило депутатов Госдумы подготовить законопроект о запрете регистрации и использования названий наций на товарах в дискредитирующем контексте. Речь идёт, в том числе, о товарном знаке «Я русский», пишет РИА Новости со ссылкой на документ движения.
Помимо упоминания наций общественники требуют запретить использование государственных и религиозных символов, а также национальной идентичности.
В качестве примера «Зов народа» привёл две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский», которые подал в Роспатент российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов). В перечне товаров, которые могут выходить под этим брендом, числятся спиртные напитки, эротические игрушки, контрацептивы и средства женской гигиены. Название «Я русский» на таких товарах наносит ущерб национальной идентичности, порождает негативные ассоциации с нацией и обесценивает государственные символы, убеждены общественники.
Законопроект, который предложили разработать депутатам, должен определить критерии дискредитирующего использования различной символики, установить ответственность за изготовление и распространение такой продукции, а также разработать механизмы контроля за соблюдением запрета.
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В качестве примера «Зов народа» привёл две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский», которые подал в Роспатент российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов). В перечне товаров, которые могут выходить под этим брендом, числятся спиртные напитки, эротические игрушки, контрацептивы и средства женской гигиены. Название «Я русский» на таких товарах наносит ущерб национальной идентичности, порождает негативные ассоциации с нацией и обесценивает государственные символы, убеждены общественники.
Законопроект, который предложили разработать депутатам, должен определить критерии дискредитирующего использования различной символики, установить ответственность за изготовление и распространение такой продукции, а также разработать механизмы контроля за соблюдением запрета.
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Анастасия Чинкова