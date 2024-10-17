«Ветераны России» просят отказать SHAMAN в регистрации знака «Я русский»

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Представители Общероссийского общественного движения «Ветераны России» обратились к руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрию Зубову с просьбой отказать заслуженному артисту РФ певцу Ярославу Дронову (SHAMAN) в регистрации торгового знака «Я русский».
Ранее Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, отправил в Роспатент две заявки на регистрацию одного и того же товарного знака — «Я русский», напоминает РИА Новости. Согласно первой, под этим брендом он может выпускать водку, вино, ликёр и другую алкогольную продукцию. Во второй заявке фигурируют парфюмерия и различные косметические средства (блеск для губ, блёстки для тела и прочее).
В своём обращении «Ветераны России» просят отказать певцу в регистрации товарных знаков, так как это, по их мнению, затрагивает не столько правовые аспекты, сколько ценности, важные для каждого гражданина России. По мнению ветеранов, регистрация товарного знака с таким названием может привести к коммерциализации понятий, которые являются основой национальной идентичности и культурного наследия России. Они считают, что использование выражения «Я русский» в бизнес-целях противоречит глубинной сущности патриотизма и духовным ценностям русского народа.
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Александр Бойцов