Жителей новых регионов России не будут лишать гражданства за преступления
Государственная Дума приняла поправку, согласно которой жителей новых регионов Российской Федерации смогут лишить гражданства за совершенные преступления. Об этом сообщает ТАСС.
Изменения были внесены в закон «О гражданстве Российской Федерации», согласно которым жителей Донбасса, Крыма и Новороссии лишать гражданства за совершённые преступления, покушения и подготовку к преступлениям не смогут. Все лица перечисленных областей получили российские паспорта в результате включения регионов в состав России.
Согласно действующему законодательству, некоторых лиц можно лишать приобретённого гражданства за совершение определённых преступлений. Однако принятая депутатами поправка гласит о том, что гражданства больше не будут лишать тех, кто приобрёл его на основании международных договоров и конституционных законов.
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