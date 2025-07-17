Жителей новых регионов России не будут лишать гражданства за преступления

17 июля 2025, 14:28

Госдума приняла поправку о невозможности лишения гражданства некоторых жителей

Фото: Istock/Vera Tikhonova

Государственная Дума приняла поправку, согласно которой жителей новых регионов Российской Федерации смогут лишить гражданства за совершенные преступления. Об этом сообщает ТАСС.