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Жителей новых регионов России не будут лишать гражданства за преступления

Госдума приняла поправку о невозможности лишения гражданства некоторых жителей
Фото: Istock/Vera Tikhonova

Государственная Дума приняла поправку, согласно которой жителей новых регионов Российской Федерации смогут лишить гражданства за совершенные преступления. Об этом сообщает ТАСС.



Изменения были внесены в закон «О гражданстве Российской Федерации», согласно которым жителей Донбасса, Крыма и Новороссии лишать гражданства за совершённые преступления, покушения и подготовку к преступлениям не смогут. Все лица перечисленных областей получили российские паспорта в результате включения регионов в состав России.

Согласно действующему законодательству, некоторых лиц можно лишать приобретённого гражданства за совершение определённых преступлений. Однако принятая депутатами поправка гласит о том, что гражданства больше не будут лишать тех, кто приобрёл его на основании международных договоров и конституционных законов.

Ольга Щелокова

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