Госдума приняла поправку о предельном сроке явки по электронной повестке

21 октября 2025, 13:24

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли поправку, по которой дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре, передает ТАСС.