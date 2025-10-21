Госдума приняла поправку о предельном сроке явки по электронной повестке
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли поправку, по которой дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре, передает ТАСС.
Поправка к законопроекту о призыве на военную службу предполагает внесение изменений в статью 7.1 закона «О воинской обязанности и военной службе». Со дня размещения повестки в специальном реестре гражданам РФ, подлежащим призыву, будет запрещено покидать страну.
Инициатива также предусматривает дополнение статьи положением, согласно которому дата явки в военкомат по повестке не может быть позже 30 дней с момента ее размещения в реестре.
Читайте также: