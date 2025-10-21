Пенсии за ноябрь 2025 года выплатят с учётом праздников и выходных

21 октября 2025, 12:19

Фото: istockphoto / mars58

В ноябре 2025 года пенсионные выплаты будут проведены с учётом праздничного дня 4 ноября и выходных, сообщил RT депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.