Пенсии за ноябрь 2025 года выплатят с учётом праздников и выходных
В ноябре 2025 года пенсионные выплаты будут проведены с учётом праздничного дня 4 ноября и выходных, сообщил RT депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Если дата выплаты совпадает с праздничным или выходным днём, пенсия будет зачислена заранее, в ближайший рабочий день. Так, выплаты, запланированные на 4 ноября, поступят на счета пенсионеров 3 ноября, а если дата выпадет на субботу или воскресенье, средства зачислят до выходных.
Говырин отметил, что графики могут различаться в зависимости от региона и банка. В большинстве территорий первая волна выплат приходится на вторую неделю месяца, основная часть пенсионеров получает деньги к 20 числу. Для тех, кто получает пенсию через «Почту России», выплаты будут доставляться с 3 по 25 ноября в зависимости от графика отделения и маршрута почтальона.
При получении на дому пенсия доставляется лично почтальоном, в отделении её можно забрать в кассе с паспортом. Если средства не востребованы более шести месяцев, перечисления приостанавливаются до подачи нового заявления.
Жители Москвы и Подмосковья получат городские доплаты с учётом праздничных дней. Проверить поступление средств можно через онлайн-банк или мобильное приложение. Сменить способ получения пенсии можно через «Госуслуги», МФЦ или региональное отделение Соцфонда — срок рассмотрения заявки не более трёх рабочих дней.
