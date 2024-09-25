Госдума приняла в I чтении проект о запрете усыновления в страны со сменой пола

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Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола.
Напомним, что этот проект закона был внесён на рассмотрение группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в июле этого года.
После принятия закона будут внесены изменения в Семейный кодекс РФ. Его дополнят пунктами о запрете усыновления и взятия под опеку российских детей иностранными гражданами из стран, где разрешена смена пола. Причём это касается любых форм смены пола, включая медицинское вмешательство, применение соответствующих гормональных лекарственных препаратов, изменение пола в удостоверяющих личность документах, в том числе без медицинского вмешательства.
Авторы проекта отмечали, что он направлен на реализацию госполитики для исключения любой возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ*-сообщества.
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После принятия закона будут внесены изменения в Семейный кодекс РФ. Его дополнят пунктами о запрете усыновления и взятия под опеку российских детей иностранными гражданами из стран, где разрешена смена пола. Причём это касается любых форм смены пола, включая медицинское вмешательство, применение соответствующих гормональных лекарственных препаратов, изменение пола в удостоверяющих личность документах, в том числе без медицинского вмешательства.
Авторы проекта отмечали, что он направлен на реализацию госполитики для исключения любой возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ*-сообщества.
Читайте также:
Российских детей не смогут усыновлять граждане стран, где разрешена смена пола
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*движение признано экстремистским и запрещено в России
Анастасия Чинкова