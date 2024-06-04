Иностранцам запретят усыновлять российских детей

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В скором времени иностранцам запретят усыновлять детей из России. Омбудсмен по правам детей Мария Львова-Белова опубликовала отчет о своей работе за 2023 год, в котором указано, что за последние 2 года количество детей, принятых на усыновление иностранными гражданами, снизилось почти на 90%.
«Как представляется, складывающаяся международная обстановка и обусловленные ею существенные изменения в двухсторонних отношениях с западными странами в конечном итоге приведут к полному прекращению иностранного усыновления российских детей в ближайшем обозримом будущем», — сказано в документе.В отчете указано, что европейские государства являются основными странами, куда усыновляются дети из России. В 2023 году граждане Италии (5 детей) и Франции (1 ребенок) приняли на усыновление маленьких россиян. Соглашения о сотрудничестве в области усыновления детей подписаны между РФ и вышеназванными странами.
Ранее врач Виталий Терлецкий рассказал, как уберечь детей от «асфальтовой болезни». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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