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Иностранцам запретят усыновлять российских детей

Львова-Белова: в ближайшее время иностранцам запретят усыновлять детей из РФ
04 июня 2024, 00:30
Фото: istock / Tatiana Ikoeva

Фото: istock / Tatiana Ikoeva

В скором времени иностранцам запретят усыновлять детей из России. Омбудсмен по правам детей Мария Львова-Белова опубликовала отчет о своей работе за 2023 год, в котором указано, что за последние 2 года количество детей, принятых на усыновление иностранными гражданами, снизилось почти на 90%.
«Как представляется, складывающаяся международная обстановка и обусловленные ею существенные изменения в двухсторонних отношениях с западными странами в конечном итоге приведут к полному прекращению иностранного усыновления российских детей в ближайшем обозримом будущем», — сказано в документе.
В отчете указано, что европейские государства являются основными странами, куда усыновляются дети из России. В 2023 году граждане Италии (5 детей) и Франции (1 ребенок) приняли на усыновление маленьких россиян. Соглашения о сотрудничестве в области усыновления детей подписаны между РФ и вышеназванными странами.



Ранее врач Виталий Терлецкий рассказал, как уберечь детей от «асфальтовой болезни». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Соцсеть X разрешила публиковать контент для взрослых
В соцсети X разрешили пользователям публиковать контент для взрослых
03 июня 2024, 23:30

Фото: istock / Robert Way

В социальной сети X (ранее Twitter) обновили правила, разрешив пользователям публиковать контент для взрослых. Об этом пишет The Verge.
В обновленном разделе правил пользования указано, что подобные материалы должны создаваться и распространяться по обоюдному согласию. Соцсеть также требует от пользователей помечать публикацию таких фото и видео, а если зафиксированы нарушения правила, будут «изменены настройки учетной записи».

Согласно новым правилам, пользователи младше 18 лет и пользователи без указанной даты в своем профиле, не смогут получить доступ к просмотру контента для взрослых.

Новые правила X также запрещают контент, который «пропагандируюет эксплуатацию, несогласие объективацию, сексуализацию несовершеннолетних или причинение им вреда».

Ранее наёмник из Франции заявил, что иностранцы приезжают воевать на Украину для видео в TikTok. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, как работал пул Пригожина в день мятежа
Медиаменеджер Кацман: пул Пригожина работал в день мятежа как в последний раз
03 июня 2024, 20:54

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Сотрудники информационного пула основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина работали как в последний раз в дни мятежа своего начальника. Об этом рассказала глава и основатель медиахолдинга «Рустрибуна» медиаменеджер Ксения Кацман, её слова передаёт NEWS.ru.
В то время Кацман была сотрудницей пула Пригожина. Её с коллегами называли «информационными бойцами» ЧВК «Вагнер».

«23 июня прошлого года уже около 21:00 я получила сообщение от коллег: «Разминаем пальчики». Признаюсь, было тревожно. Это чувствовалось даже без обсуждений. Мы работали над информационным поводом как в последний раз», — рассказала Кацман.

Она добавила, что тогда сотрудники информационного пула Пригожина действительно не знали, последние ли это их публикации о ЧВК «Вагнер» или нет.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. На следующий день он заявил о блокировке Ростова и желании «пойти на Москву».

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«Мисс Болгария» с украинскими корнями лишили титула
Елизавету Кравец лишили титула «Мисс Болгария» за невыполнение обязательств
03 июня 2024, 20:40

Фото: iStock/ JadeThaiCatwalk

Елизавету Кравец, получившую титул «Мисс Болгария» в 2023 году, лишили короны из-за невыполнения обязательств, сообщают организаторы конкурса, не уточняя подробностей.
Кравец, 17-летняя девушка украинского происхождения, была признана самой красивой девушкой Болгарии в сентябре 2023 года.

Организация «Мисс Болгария» заявила в социальных сетях, что решение о лишении титула связано с несоответствием Кравец ценностям конкурса и участием в деятельности, наносящей ущерб репутации мероприятия.

Обычно победительницы обязаны участвовать в рекламных и благотворительных мероприятиях на протяжении года.

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#болгария
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Психолог Наумова раскрыла, как выстроить доверительные отношения с ребёнком
Психолог Наумова заявила о важности доверительных отношений
03 июня 2024, 20:22

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова заявила, что выстраиванию доверительных отношений с ребёнком поспособствуют отсутствие резкой критики со стороны родителей.
Также нужно отказаться от методов запугивания ребёнка домашним арестом, изъятия вещей и гаджетов и так далее в воспитательных целях.

Специалист рекомендовала всячески демонстрировать, что вы воспринимаете своего ребёнка таким, каков он есть.

«С ребёнком важно выстроить доверительные отношения, чтобы он мог открыто говорить о своих событиях, пусть даже негативных. Он будет уверен, что родители не будут его ругать, а напротив — помогут», — приводит Pravda.Ru со ссылкой NewsInfo.Ru слова Наумовой.

Ранее клинический психолог, кандидат психологических наук, руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ Юлия Кочетова заявила, что снизить стресс перед экзаменами может помочь грамотное планирование дня и отказ от гаджетов перед сном.

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#психолог
#родители
#отношения
#психология
#дети
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Павел Дуров анонсировал большое обновление в мессенджере Telegram
03 июня 2024, 20:16

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о значительном обновлении в мессенджере. Об этом он написал в своем Telegram-канале 3 июня.
«На прошлой неделе Telegram выпустил очередное крупное обновление, которое включало анимированные сообщения, подписи к фотографиям, поиск по хэштегам, сворачиваемые цитаты, быстрые действия с номерами телефонов и другие нововведения. (...) На этой неделе мы планируем выпустить еще более масштабное обновление, так что следите за новостями!» — сообщил Дуров.
О появлении в мессенджере анимированных сообщений и других новых функций стало известно 31 мая.

В апреле Дуров анонсировал возможность покупки и продажи стикеров и эмодзи за криптовалюту в Telegram. По его словам, создатели стикеров будут получать 95 процентов дохода от их продаж.

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#развитие
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В Крыму состоится фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ»
03 июня 2024, 19:52

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В Судаке в бухте Капсель с 26 по 28 июля 2024 года пройдёт фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Об этом сообщили в Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь).
Заезд участников мероприятия запланирован на 24–25 июля. Основная программа фестиваля пройдёт 26–28 июля.

Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» пройдет уже в шестой раз. В текущем году ключевой темой фестиваля станет национальное многообразие видов искусства народов России. Фестиваль является платформой для раскрытия возможностей для молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий.

В фестивале примут участие резиденты арт-кластера «Таврида», молодые деятели культуры и искусств, делегации из образовательных организаций «Вузы России», участники Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», представители партнерских проектов.

Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Арт-кластера.

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#таврида
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Названы самые безопасные районы Москвы для аллергиков
Риелтор Сырцов назвал ЦАО самым безопасным для аллергиков
03 июня 2024, 19:37

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов заявил, что наиболее благоприятным для аллергиков районом Москвы является Центральный административный округ.
Он объяснил это тем, что зелёные насаждения здесь занимают лишь 20% всей территории округа.

«Но большинство парков и скверов здесь являются изначально рукотворными, и их создатели высаживали в основном безвредные для аллергиков деревья и кустарники. Почти все индустриальные объекты вынесены за пределы ЦАО, а единственным значительным фактором риска остается интенсивное движение автомобилей», — добавил в беседе с Газета.ру Сырцов.

Также благоприятными в этом отношении являются САО и ЗАО.

Ранее врач-аллерголог Виктория Критченко дала советы по борьбе с аллергией.

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#деревья
#москва
#аллергия
#растения
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Топ-менеджер «АвтоВАЗа» Громак опроверг сборку китайских электромобилей в РФ
03 июня 2024, 19:19

Фото: iStock/RainerPlendl

Вице-президент «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак заявил, что сообщения о том, что китайские электромобили собираются в России, являются фейковыми.
«Сегодня одинаковый доступ к государственному льготному кредитованию имеет и электромобиль, полностью произведенный в России, и электромобиль, на самом деле китайский, который в пакете сюда пришёл, колеса привинтили. Это фейк, который к российскому производству никакого отношения не имеет», — приводит Газета.ру слова специалиста.

Ранее исследование онлайн-сервиса страхования Inssmart показало, что наиболее сложными для покупки полиса автокаско в 2024 году в России и нелюбимыми для российских страховщиков стали Mercedes e-class 2018, Toyota Land Cruiser 300, а также BMW Х5.

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#электромобили
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#россия
#китай
#автомобили
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В Щёлкове в ходе рейда выявили пять случаев незаконной перевозки отходов
03 июня 2024, 19:01

Фото: пресс-службе Минчистоты МО

Инспекторы Министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области выявили в Щёлкове пять автомобилей-нарушителей во время проверки транспортировки отходов. Всего на предмет соблюдения правил перевозки крупногабаритного мусора в ходе рейда осмотрели 32 грузовика.
«В Подмосковье – время активных строительных работ, поэтому важно особое внимание уделять контролю за перевозкой оставшегося после ремонта мусора. В регионе повсеместно работают камеры дорожной сети, автоматически фиксирующие нарушителей. Также наши инспекторы самостоятельно проводят экологические рейды», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
В ведомстве напомнили, что перевозить отходы можно только со специализированным разрешением. Водители автотранспорта обязаны иметь талон (ОССиГ), получить который можно на региональном портале госуслуг.

Незаконное складирование мусора влечёт не только задержание грузовика, но и наложение штрафа.

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#отходы
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#щёлково
#минчистоты
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