Госдума приняла в окончательном чтении закон о «дачной амнистии» для хозпостроек

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Госдума окончательно приняла законопроект, согласно которому «дачную амнистию» смогут распространить на хозпостройки, в том числе бани, теплицы и другие постройки.
Законодатели предлагают упростить процедуру регистрации некоторых построек. В настоящее время оформление бани, теплицы и других объектов занимает много времени и требует значительных финансовых затрат. Для их регистрации необходимо проводить кадастровые работы, составлять декларацию об объекте и регистрировать право собственности.
Под новые нормы подходят сараи, бани, погреба, летние кухни, колодцы и другие хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, являющиеся некапитальными строениями или сооружениями, и принадлежащие собственникам участка.
При этом уточняется, что норма не будет применяться к объектам, которые признаны самовольными постройками и подлежат сносу.
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Под новые нормы подходят сараи, бани, погреба, летние кухни, колодцы и другие хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, являющиеся некапитальными строениями или сооружениями, и принадлежащие собственникам участка.
При этом уточняется, что норма не будет применяться к объектам, которые признаны самовольными постройками и подлежат сносу.
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Элина Позднякова