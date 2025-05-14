Госдума приняла в первом чтении закон о приеме в вузы на платное отделение

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Закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение приняла Госдума в первом чтении. Проект предлагает закрепить за кабмином право установления числа мест приема на платное обучение по программам высшего образования.
Уточняется, что полномочия могут начать действовать с сентября следующего года. Таким образом платный набор в вузы будет регулироваться для сокращения дефицита квалифицированных кадров. Вузы смогут принимать студентов на платную основу только по утвержденным квотам. Порядок и сроки установления данного объема определит кабмин.
В закон «Об образовании в Российской Федерации» внесут соответствующие изменения.
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Никита Кротов