Госдума приняла в первом чтении закон о приеме в вузы на платное отделение

Чтобы отказаться от ежегодного отключения горячей воды, необходимо все объекты ЖКХ забрать у частных подрядчиков и передать под государственный контроль. Об этом сообщила в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Анжелика Глазкова.