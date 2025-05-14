В Госдуме оценили шансы по очищению дна Черного моря от мазута

В народном календаре 15 мая отмечается Соловьиный день, также известный как Борисов день и Барыш-день. В народных преданиях этот день ассоциировался с началом активного пения соловьёв, что означало переход от весны к лету. Святого Бориса считали защитником торговцев, и успешная торговля в этот день знаменовала удачу в делах на весь год.