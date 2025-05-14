В Госдуме оценили шансы по очищению дна Черного моря от мазута

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Весь мазут, оставшийся на дне Черного моря после разлива, невозможно удалить. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.
Так он прокомментировал ситуацию в связи с новостью о ликвидации новых выбросов нефтепродуктов на одном из участков побережья Анапы 14 мая.
Коган отметил, что собрать все разливы на дне моря невозможно из-за техногенной катастрофы, которая произошла. Мазут обладает определенными свойствами — высокой плотностью, что приводит к его оседанию на дно. При изменении температуры меняются его вязкость и плотность, и мазут может подниматься на поверхность, добавил он в беседе с NEWS.ru.
Он также рекомендовал следить за официальными источниками информации. Роспотребнадзор и Росприроднадзор ежедневно проводят мониторинг состояния воды и почвы, чтобы отслеживать изменения, связанные с температурой моря и возможностью появления мазутных пятен.
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Коган отметил, что собрать все разливы на дне моря невозможно из-за техногенной катастрофы, которая произошла. Мазут обладает определенными свойствами — высокой плотностью, что приводит к его оседанию на дно. При изменении температуры меняются его вязкость и плотность, и мазут может подниматься на поверхность, добавил он в беседе с NEWS.ru.
Он также рекомендовал следить за официальными источниками информации. Роспотребнадзор и Росприроднадзор ежедневно проводят мониторинг состояния воды и почвы, чтобы отслеживать изменения, связанные с температурой моря и возможностью появления мазутных пятен.
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Анастасия Хохлова