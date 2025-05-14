В Госдуме нашли способ отказаться от практики отключения горячей воды в РФ

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Чтобы отказаться от ежегодного отключения горячей воды, необходимо все объекты ЖКХ забрать у частных подрядчиков и передать под государственный контроль. Об этом сообщила в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Анжелика Глазкова.
«До тех пор, пока объекты коммунального хозяйства не будут переданы в госсобственность, этот коллапс так и будет продолжаться. Мы так и будем наблюдать рост цен, постоянные отключения воды на длительные периоды», — объяснила депутат.
По ее словам, в систему ЖКХ нужно вкладывать средства для ее эффективной работы, но у частных подрядчиков нет нужного количества денег.
Напомним, совсем скоро в Москве и Подмосковье начнётся плановое отключение горячей воды для подготовки к следующему сезону теплоснабжения. О том, когда начнутся профилактические и ремонтные работы на системах водоснабжения, а также как подготовиться к отсутствию горячей воды, читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова