Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Госдуме нашли способ отказаться от практики отключения горячей воды в РФ

В Госдуме нашли способ отказаться от практики отключения горячей воды в РФ

Депутат Глазкова: отказаться от ежегодного отключения горячей воды возможно
Фото: iStock/nikkytok

Фото: iStock/nikkytok

Чтобы отказаться от ежегодного отключения горячей воды, необходимо все объекты ЖКХ забрать у частных подрядчиков и передать под государственный контроль. Об этом сообщила в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Анжелика Глазкова.
«До тех пор, пока объекты коммунального хозяйства не будут переданы в госсобственность, этот коллапс так и будет продолжаться. Мы так и будем наблюдать рост цен, постоянные отключения воды на длительные периоды», — объяснила депутат.

По ее словам, в систему ЖКХ нужно вкладывать средства для ее эффективной работы, но у частных подрядчиков нет нужного количества денег.

Напомним, совсем скоро в Москве и Подмосковье начнётся плановое отключение горячей воды для подготовки к следующему сезону теплоснабжения. О том, когда начнутся профилактические и ремонтные работы на системах водоснабжения, а также как подготовиться к отсутствию горячей воды, читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Студенты колледжа «Подмосковье» посетили экскурсию по производству воды

График отключения отопления в Москве и Подмосковье 2025: когда ждать завершения отопительного сезона

В 500 подмосковных домах привели в норму температуру горячей воды
#подмосковье
#жкх
#радио 1
#рост
#депутат
#отключение
Добровольно в рабство: эксперт раскрыл страшные последствия закрытых вечеринок в ОАЭ
Адвокат Багатурия раскрыл схему торговли девушками в ОАЭ
14 мая 2025, 18:14

Фото: iStock/Jordi Salas

Адвокат Вадим Багатурия рассказал NEWS.ru о реальной опасности, которая грозит участницам закрытых вечеринок в Объединенных Арабских Эмиратах. По его словам, девушки могут попасть в рабство.
Так он прокомментировал новость об украинской модели Марии Ковальчук, родные которой подозревают, что она стала жертвой работорговцев.
«Что касается убеждений родственников, что Мария стала жертвой торговли людьми, я допускаю, что она попала в сети работорговцев. Но поехала она туда добровольно. Не секрет, что многие красивые молодые девушки в Эмиратах занимаются эскортом. Хоть мы не имеем свидетельств, что Мария была эскортницей, по косвенным она подпадает под эту категорию», — пояснил эксперт.
Он также напомнил, что проституция в арабских странах, включая ОАЭ, запрещена.
«Если какую-то женщину ловят на постыдном занятии, ей грозят денежный штраф и депортация», — предупредил Багатурия.

Читайте также:

Принудительная проституция: стало известно, что на самом деле произошло с украинской моделью Ковальчук в ОАЭ

Итальянский художник продал невидимую скульптуру за $18 тысяч

«Кровь, пот и слезы»: Психоаналитик рассказала, какие люди могут добиться высот в Москве
#эксперт
#штраф
#проституция
#оаэ
#опасность
#депортация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны ключевые изменения в правилах зачисления в вузы в 2025 году
Для поступления в вуз требуется согласие на зачисление
14 мая 2025, 18:10

Фото: iStock/Muralinath

Как будет проходить зачисление в вузы в 2025 года рассказал директор по связям с образовательным сообществом семейного образовательного форума «Навигатор поступления» Александр Хвостов.
«Минобрнауки перед началом приёмной кампании 2025 года обновило порядок зачисления в вузы. Несмотря на то что документы ежегодно корректируются, серьёзные изменения происходят редко, но в этом году новшества стали действительно значимыми, а некоторые из них могут стать неожиданностью для абитуриентов и их родителей. Одно из ключевых изменений — возвращение согласия на зачисление», — отметил Хвостов в беседе с RT.

Он уточнил, что ранее зачисление происходило по оригиналу аттестата, на сегодняшний день такую практику отменили.

По словам эксперта, для поступления в ВУЗ необходимо вовремя предоставить документы и подать согласие на зачисление. Сделать это можно, приехав непосредственно в учебное заведение, или через портал «Госуслуги» и сайты вузов.

Кроме того, теперь на «Госуслугах» и на сайтах университетов будут публиковаться списки подающих документы и конкурсные списки.

Тем временем директор IT-колледжа «Хекслет» Антон Васильев рассказал «Газете.Ru» о плюсах поступления в вузы из ссузов.

«Тем, кто планирует работать в сферах, где высшее образование является формальным требованием — например, в медицине, юриспруденции, преподавании или госслужбе — без вузовского диплома не обойтись. То же касается некоторых направлений в IT», — пояснил эксперт.

При этом он напомнил, что с 2025 года поступить в вуз после колледжа можно будет по внутренним экзаменам, то есть без ЕГЭ. Однако такая возможность будет только в случае, если специальность в колледже и вузе совпадает. Кроме того, многие университеты предлагают выпускникам ссузов специальные сокращённые программы обучения.

Читайте также:

Выпускников школ приглашают на целевое обучение в вузы Подмосковья

Школьница в Москве отдала онлайн-гадалке 3,8 млн рублей за снятие порчи от провала на ЕГЭ

Студенты колледжа «Подмосковье» посетили экскурсию по производству воды
#подмосковье
#изменения
#эксперт
#вуз
#образование
#егэ
#госуслуги
#документы
#портал
#вузы
#обучение
#it
#онлайн
#минобрнауки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Принудительная проституция: стало известно, что на самом деле произошло с украинской моделью Ковальчук в ОАЭ
Представитель «Альтернативы» Файрушина: модель Ковальчук могла попасть в рабство
14 мая 2025, 17:29

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @ae3marylu)

Украинская модель Мария Ковальчук могла стать участницей закрытой вечеринки с дубайскими шейхами и столкнуться с сексуальной эксплуатацией, сообщила сотрудница организации по борьбе с современным рабством «Альтернатива» Арина Файрушина.
Она напомнила, что девушку нашли в тяжелом состоянии на обочине дороги.

Согласно информации в интернете, Ковальчук присутствовала на вечеринке, после чего исчезла, а затем была обнаружена на обочине. Такие закрытые мероприятия часто заканчиваются трагически для девушек. Непонятно, что происходит на этих вечеринках, но после них многие девушки пропадают. Чаще всего они становятся жертвами торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, рассказала Файрушина изданию NEWS.ru.

Она также отметила, что россиянки, украинки и женщины из других постсоветских стран нередко становятся жертвами сексуального рабства в ОАЭ, на Северном Кипре и в Бахрейне. Некоторые из них ищут работу или пытаются построить карьеру модели, другие знакомятся с мужчинами в интернете, влюбляются и приезжают в гости.

Часто такие мужчины представляются арабскими шейхами, обещая замужество и богатство. В итоге это приводит к сексуальной эксплуатации и принудительной проституции.

Читайте также:

«Пролетел весь вестибюль»: за что Кушанашвили стыдно перед Абдуловым

Мать Ксении Собчак призналась, кого любит больше собственной дочери

«Мне было страшно»: чего боялась Екатерина Климова во время беременности

*Запрещен в РФ
#дороги
#женщины
#мероприятия
#мужчины
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме оценили шансы по очищению дна Черного моря от мазута
Депутат Госдумы Коган: весь мазут со дна Черного моря убрать невозможно
14 мая 2025, 17:16

Фото: istockphoto/Elena Mishina

Весь мазут, оставшийся на дне Черного моря после разлива, невозможно удалить. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.
Так он прокомментировал ситуацию в связи с новостью о ликвидации новых выбросов нефтепродуктов на одном из участков побережья Анапы 14 мая.

Коган отметил, что собрать все разливы на дне моря невозможно из-за техногенной катастрофы, которая произошла. Мазут обладает определенными свойствами — высокой плотностью, что приводит к его оседанию на дно. При изменении температуры меняются его вязкость и плотность, и мазут может подниматься на поверхность, добавил он в беседе с NEWS.ru.

Он также рекомендовал следить за официальными источниками информации. Роспотребнадзор и Росприроднадзор ежедневно проводят мониторинг состояния воды и почвы, чтобы отслеживать изменения, связанные с температурой моря и возможностью появления мазутных пятен.

Читайте также:

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с фейковой доставкой из ПВЗ

Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло

Мошенники стали обманывать россиян через фейковую доставку товаров
#роспотребнадзор
#изменения
#мониторинг
#анапа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
День Бориса и Глеба 15 мая: какие культуры пора сажать в грунт и что нельзя делать, чтобы уберечь финансы, народные приметы
14 мая 2025, 17:13

Фото: iStock/ BalazsKovacs

В народном календаре 15 мая отмечается Соловьиный день, также известный как Борисов день и Барыш-день. В народных преданиях этот день ассоциировался с началом активного пения соловьёв, что означало переход от весны к лету. Святого Бориса считали защитником торговцев, и успешная торговля в этот день знаменовала удачу в делах на весь год.
В этот день православные христиане чтят память святых благоверных князей Бориса и Глеба. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Памятник Борису и Глебу г. Дмитров (Фото: iStock/ yulenochekk)

Борис и Глеб были сыновьями великого князя Киевского Владимира Святославовича, который также известен как Креститель Руси. После смерти отца они стали жертвами междоусобной борьбы за власть. Согласно летописям, Борис и Глеб отказались от борьбы за власть и приняли мученическую смерть от руки брата Святополка, который хотел устранить возможных соперников.

После смерти Борис и Глеб были причислены к лику святых как страстотерпцы — святые, принявшие мученическую смерть за веру. Их канонизация состоялась в конце XI века, и святых стали считать заступниками русской земли.

День памяти святых Бориса и Глеба имеет большое значение для православных христиан и является первым православным праздником, учреждённым на Руси. Их жизнь и мученическая смерть стали примером смирения и верности христианским принципам.

Приметы дня


Фото: iStock/ Vicenfoto

  • Если услышать пение соловья прежде, чем кукушка подаст голос, то лето будет радостным и счастливым.
  • Ясный восход на Бориса и Глеба знаменует дождливое лето.
  • В этот день гроза сулит богатый урожай зерновых.
  • Ветер 15 мая указывает на прохладное и сырое лето.

Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло

Что можно делать 15 мая


Вид церкви Бориса и Глеба на реке Протва в Боровске (Фото: iStock/ Andrey Ivanov)

В этот день верующие посещают храмы, чтобы помолиться святым Борису и Глебу. Братьям возносят молитвы о защите родной земли, о примирении тех, кто находится в конфликте, о защите от ревности, зависти, клеветы и искушений. Кроме того, святые помогают в исцелении от болезней, особенно заболеваний глаз и ног.

Издревле на Руси с этого дня начинали посадку огурцов и тыкв. Чтобы урожай был обильным, в землю закапывали пестик от ступки.

В этот день принято проявлять щедрость — если вы неожиданно получили доход, то стоит направить его на добрые дела, тогда удача будет с вами целый год.

Что нельзя делать в этот день


В этот день нужно особое внимание обратить на финансы. Не стоит оставлять кошелек без бумажных купюр, а также хранить в нем чеки и прочие ненужные бумажки. Порядок в кошельке — порядок в финансовой сфере.

Финансовым планированием и пересчетом денег 15 мая лучше заниматься утром, припозднившихся счетоводов ждут долги и убытки.

В день святых Бориса и Глеба недопустимо безделье. Любители отдохнуть рискуют надолго потерять удачу и благополучие.


Читайте также:

Эксперт фэншуй рассказала, как ускорить исполнение желаний

Россиянам назвали породы собак, идеально подходящие для жизни в квартире

«Использовать шанс»: Гороскоп с 12 по 18 мая для всех знаков зодиака
#радио 1
#памятник
#лето
#финансы
#память
#храмы
#статьи
#приметы
Следите за нашими новостями
в удобном формате