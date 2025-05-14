Стали известны ключевые изменения в правилах зачисления в вузы в 2025 году

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Как будет проходить зачисление в вузы в 2025 года рассказал директор по связям с образовательным сообществом семейного образовательного форума «Навигатор поступления» Александр Хвостов.
«Минобрнауки перед началом приёмной кампании 2025 года обновило порядок зачисления в вузы. Несмотря на то что документы ежегодно корректируются, серьёзные изменения происходят редко, но в этом году новшества стали действительно значимыми, а некоторые из них могут стать неожиданностью для абитуриентов и их родителей. Одно из ключевых изменений — возвращение согласия на зачисление», — отметил Хвостов в беседе с RT.
Он уточнил, что ранее зачисление происходило по оригиналу аттестата, на сегодняшний день такую практику отменили.
По словам эксперта, для поступления в ВУЗ необходимо вовремя предоставить документы и подать согласие на зачисление. Сделать это можно, приехав непосредственно в учебное заведение, или через портал «Госуслуги» и сайты вузов.
Кроме того, теперь на «Госуслугах» и на сайтах университетов будут публиковаться списки подающих документы и конкурсные списки.
Тем временем директор IT-колледжа «Хекслет» Антон Васильев рассказал «Газете.Ru» о плюсах поступления в вузы из ссузов.
«Тем, кто планирует работать в сферах, где высшее образование является формальным требованием — например, в медицине, юриспруденции, преподавании или госслужбе — без вузовского диплома не обойтись. То же касается некоторых направлений в IT», — пояснил эксперт.
При этом он напомнил, что с 2025 года поступить в вуз после колледжа можно будет по внутренним экзаменам, то есть без ЕГЭ. Однако такая возможность будет только в случае, если специальность в колледже и вузе совпадает. Кроме того, многие университеты предлагают выпускникам ссузов специальные сокращённые программы обучения.
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