Госдума приняла закон о круглогодичном призыве
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволяет проводить призыв на срочную службу в течение всего календарного года.
Документ в парламент 22 июля 2025 года внесли председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. В первом чтении законопроект приняли 24 сентября, во втором – 21 октября.
Согласно нововведениям, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии теперь будут проводить на протяжении всего года. При этом фактическая отправка призывников на службу остаётся дважды в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Закон вступит в силу после подписания президентом России Владимиром Путиным.
