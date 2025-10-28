Депутат о вводе французских войск на Украину: «Нужно демонстративно отправлять гробы во Францию»
Депутат Колесник: Франция начнет войну против России вводом войск на Украину
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что развертывание военного контингента Франции на Украине будет означать фактическое начало войны этой страны против России. Его слова приводит NEWS.ru.
Депутат отметил, что, во-первых, действия французских военных сделают их законной целью для российских вооружённых сил.
«Кто вовремя сдастся – попадет в плен, это в лучшем случае. Во-вторых, это является очередным витком эскалации. Евросоюз ещё думает, но Франция фактически начала войну против России, потому что это её люди, и не нужно (президенту Франции Эммануэлю – прим.ред.) Макрону рассказывать, что это группа каких-то непонятных товарищей», – подчеркнул Колесник.Депутат также отметил, что сбор двухтысячного контингента является государственной операцией Франции, а не частной инициативой. Он заявил, что войска могут уничтожить ещё на этапе логистики или при перемещении к позициям, а в случае неудачи – прямо на местах.
«Нужно их демонстративно брать и отправлять гробы во Францию. Пусть страна знает своих героев. Пусть едут. У нас земли на всех хватит», – добавил Колесник.Ранее в этот день Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Генштаб французских ВС готов развернуть на Украине до двух тысяч военнослужащих, а Макрон якобы «грезит военной интервенцией» из-за «провала как политика».