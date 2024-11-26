Госдума приняла закон о штрафах за нарушение правил содержания домашних животных

Нарколог Руслан Исаев в беседе с aif.ru сказал, что даже 10 граммов спирта, содержащиеся в стакане вина или пива, могут привести с серьезным болезням — раку, инфаркту и инсульту. И многие специалисты, по его мнению, ошибочно утверждают, что маленькие дозы алкоголя безопасны.