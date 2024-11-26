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Госдума приняла закон о штрафах за нарушение правил содержания домашних животных

Фото: iStock/Ирина Мещерякова

Фото: iStock/Ирина Мещерякова

Госдума приняла сразу во втором и третьей чтениях законопроект о введении штрафов за несоблюдение требований по содержанию домашних животных.
Отмечается, что документ был разработан в декабре 2021 года Московской областной думой. В сентябре этого года депутаты приняли его в первом чтении.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. За несоблюдение установленных требований по содержанию домашних животных физическим лицам грозит предупреждение или штраф в размере от полутора до трёх тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 15 тысяч рублей, а организациям – от 15 до 30 тысяч рублей.



В частности, речь в документе идёт о выгуле домашних животных без намордника и поводка, на детских или спортивных площадках.

Также уточняется, что владельцу животного удастся избежать ответственности, если нарушение будет допущено не им, а тем, кто присматривает за питомцем. Кроме того, нововведения не распространяются на случаи, когда у хозяина украла животное.

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#штрафы
#предупреждение
#нарушение
Волк: дефицит личного состава МВД составляет почти 20%
26 ноября 2024, 16:29

Фото: iStock/ blinow61

Некомплект личного состава Министерства внутренних дел РФ составляет почти 20 процентов, проинформировала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
К 1 ноября 2024 года дефицит сотрудников составил 173,8 тысячи человек или 18,8 процента от штатной численности.

Тенденция на увеличение некомплекта в структурах органов внутренних дел сохраняется. Несмотря на дефицит кадров сотрудники полиции выполняют поставленные перед ними задачи по борьбе с преступностью и защите прав россиян, обратила внимание Волк.

«За прошедшие 10 лет повысилась раскрываемость многих составов преступлений против личности и собственности, в том числе убийств и покушений на убийство, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж», — подчеркнула официальный представитель МВД.

Ирина Волк ​напомнила, что в 2022 году некомплект личного состава органов внутренних дел составлял 90 тысяч человек.

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В Подмосковье отремонтировали дорожные знаки на 13 улицах
26 ноября 2024, 16:00

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Повреждённые, выцветшие, а также отсутствующие знаки восстановили специалисты Мосавтодора за неделю на 13 региональных дорогах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В частности, дорожные знаки привели в порядок на улицах Звёздная и Ворошилова в Серпухове, на Первомайской улице в Высоковске, на улице Ленина в Кашире, на Институтской улице в Пущине, на улице Мичурина в Жуковском и на Заводской улице в Щёлкове, на улице Гурьева в Раменском, на улице Михеенко в Хотькове Сергиево-Посадского округа и на улице Ленина в Дзержинском», — говорится в сообщении.
Кроме того, знаки отремонтировали на дороге в Одинцовской деревне Дарьино, на Букинском шоссе в Лобне и на улице Объездная Дорога в подольском посёлке Сосновый Бор.

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#минтранс мо
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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье стартовал «пилот» по цифровизации документов по теплоснабжению
26 ноября 2024, 15:48

Фото: istockphoto.com/alekseystemmer

Эксперимент по цифровизации документации в сфере теплоснабжения стартовал в Московской области, он будет проводится на территории пяти городских округов: Подольска, Мытищ, Одинцовского, Можайского и Балашихи, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«В рамках пилотного проекта в электронный вид переводится эксплуатационная документация в сфере теплоснабжения, а также паспорта готовности к отопительному сезону муниципалитетов, теплосетевых и теплоснабжающих организаций», — уточнил глава Минэнерго области Сергей Воропанов.
Ожидается, что цифровизация упростит и упорядочит работу всех предприятий и ведомств, связанных с теплоснабжением, благодаря чему повысится качество оказания этой коммунальной услуги.

Эксперимент продлится до 26 декабря 2025 года. Если он будет успешным, цифровизацию документации по теплоснабжению распространят на всю Московскую область, а также на другие регионы России.

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#теплоснабжение
#московская область
#жкх
#подмосковье
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«Причина смерти»: Нарколог рассказал, как 10 граммов спирта убивают организм
Нарколог Казанцев: алкоголь убивает центральную и периферическую нервную систему человека
26 ноября 2024, 15:45

Фото: iStock/Timofey Zadvornov

Нарколог Руслан Исаев в беседе с aif.ru сказал, что даже 10 граммов спирта, содержащиеся в стакане вина или пива, могут привести с серьезным болезням — раку, инфаркту и инсульту. И многие специалисты, по его мнению, ошибочно утверждают, что маленькие дозы алкоголя безопасны.
Врач-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» согласился с этим утверждением, напомнив, что безопасных доз алкоголя не существует.

«Несколько лет назад ВОЗ говорил, что есть дозы алкоголя, которые наносят наименьший вред, но безопасными дозами это никогда не называлось. С тех пор ВОЗ от этого отказался. Алкоголь — нейротоксин, который убивает нейроны головного мозга, воздействует на центральную и периферическую нервную систему. Происходит развитие энцефалопатии, которая приводит к необратимым последствиям в головном мозге, то есть снижение когнитивных способностей: мышления, памяти, запоминания, концентрации внимания. Через влияния на нервную систему возникает полинейропатия, когда человек уже ходить не может совсем. И, соответственно, это приводит к деградации, к тому, что человек уже живет какими-либо инстинктами: пописать, покакать и выпить — остальное его не интересует», — объяснил эксперт.

Он добавил, что такому человеку трудно присвоить половую принадлежность, потому что меняется гормональный фон.
Говоря о развитии инфаркта и инсульта, нарколог подчеркнул, что алкоголь повышает риски тромбообразования, вымывает калий, натрий, магний, кальций, за счет которых работает сердце.

«Это наша центральная нервная система. Это подача импульсов мышцам. Когда человек длительно злоупотребляет алкоголем, наступает тромбоцитопения, то есть риск кровотечения. Это основная причина смерти у зависимых от алкоголя при циррозе печени», — пояснил специалист.

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#пиво
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Бывший глава Bank of China приговорён к смертной казни за взятки
26 ноября 2024, 15:39

Фото: istockphoto/Fotonen

Суд приговорил бывшего партийного секретаря и председателя совета директоров одного из крупнейших банков мира Bank of China Лю Ляньгэ к смертной казни. Его обвинили в коррупции и незаконной выдаче кредитов.
Сообщение об этом опубликовано на сайте прокуратуры КНР. Народный суд средней ступени города Цзинань в провинции Шаньдун также постановил пожизненно лишить экс-банкира политических прав и конфисковать всё его личное имущество. Принято решение об отсрочке исполнения приговора на два года.

За последние месяцы в Китае под следствие попал целый ряд высокопоставленных сотрудников банков. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция — это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. По словам китайского лидера, партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за неё, исходя из «принципа нулевой терпимости».

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#опухоль
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#партия
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#банк
#китай
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Около 40 адресных знаков обновили на многоквартирных домах с начала октября в Подмосковье
26 ноября 2024, 15:19

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Адресные таблички на многоквартирных домах играют важную роль в городской среде. Они указывают местоположение зданий, облегчают ориентацию и необходимы для экстренных служб. Важно, чтобы они были хорошо заметны и легко читались, особенно в условиях плохой видимости, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Основные требования к домовым знакам:

  • устойчивость к погодным условиям, небольшой вес, высокое качество изготовления и эксплуатации;
  • прочность, простота ухода, безопасность и удобство крепления;
  • знак можно использовать как с подсветкой, так и без неё.
Управляющие компании должны устанавливать адресные таблички на фасадах жилых многоквартирных домов и следить за их состоянием.

С начала октября коммунальные службы установили и отремонтировали около 40 табличек. Если управляющая компания не выполняет заявки на установку или ремонт табличек, следует обратиться напрямую в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

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#коммунальные службы
#дом
#квартиры
#инфраструктура
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В Кашире построят котельную мощностью 4 МВт
26 ноября 2024, 15:18

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Блочно-модульную котельную мощностью четыре мегаватта построят на улице Ильича в Кашире, новая котельная заменит ведомственную от РЖД, в работе которой наблюдались нарушения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Уже заключён контракт с подрядной организацией, которая построит котельную, проводятся необходимые изыскания и подготовительные работы. После запуска новой котельной мы получим стабильную подачу отопления и горячего водоснабжения в 13 многоквартирных домов, где проживает около 1 700 человек», — рассказал глава Управления строительства городского округа Кашира Юрий Головков.
Новую котельную должны ввести в эксплуатацию в 2025 году, к ней будут подключены многоквартирные дома, расположенные на улицах Пролетарская, Иванова, Ильича и в Рабочем переулке.

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#котельная
#строительство
#жкх
#теплоснабжение
#кашира
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Застройщики из Подмосковья вошли в рейтинг социально ответственных девелоперов России
26 ноября 2024, 15:13

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Аналитический центр «Эксперт» и одноимённый журнал представили первый рейтинг социально ответственных застройщиков России. Его цель — определить девелоперские компании, которые занимаются не только жилищным строительством, но и координируют этот процесс с обеспечением жителей необходимой социальной инфраструктурой, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Рейтинг основан на анализе ввода в эксплуатацию социальных объектов, построенных ведущими застройщиками в 2023 году. В список попали компании, входящие в топ-50 по объёму жилищного строительства.

В рейтинг вошли такие крупные игроки рынка недвижимости Московской области, как «Самолёт», «ПИК», «Гранель», «Главстрой Регионы» и другие.

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#подмосковье
#строительство
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В Орехово-Зуеве капитально отремонтируют спальный корпус «Доброго дома»
26 ноября 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт спального корпуса социального учреждения «Добрый дом» планируют провести в Орехово-Зуеве, в настоящее время ведётся поиск подрядчика, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Объявлен конкурс на выполнение второго этапа капитального ремонта спального корпуса «Доброго дома» в Орехово-Зуеве, подрядчику предстоит отремонтировать водопровод и систему электроснабжения, обновить пандусы, пожарную сигнализацию и пр. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 129 миллионов 980 тысяч рублей. Заявки принимаются до 6 декабря.

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#комитет по конкуретной политике мо
#орехово-зуево
#социальные объекты
#капитальный ремонт
#капремонт
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