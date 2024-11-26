Госдума приняла закон о штрафах за нарушение правил содержания домашних животных

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Госдума приняла сразу во втором и третьей чтениях законопроект о введении штрафов за несоблюдение требований по содержанию домашних животных.
Отмечается, что документ был разработан в декабре 2021 года Московской областной думой. В сентябре этого года депутаты приняли его в первом чтении.
Законопроектом предусматривается внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. За несоблюдение установленных требований по содержанию домашних животных физическим лицам грозит предупреждение или штраф в размере от полутора до трёх тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 15 тысяч рублей, а организациям – от 15 до 30 тысяч рублей.
В частности, речь в документе идёт о выгуле домашних животных без намордника и поводка, на детских или спортивных площадках.
Также уточняется, что владельцу животного удастся избежать ответственности, если нарушение будет допущено не им, а тем, кто присматривает за питомцем. Кроме того, нововведения не распространяются на случаи, когда у хозяина украла животное.
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Законопроектом предусматривается внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. За несоблюдение установленных требований по содержанию домашних животных физическим лицам грозит предупреждение или штраф в размере от полутора до трёх тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 15 тысяч рублей, а организациям – от 15 до 30 тысяч рублей.
В частности, речь в документе идёт о выгуле домашних животных без намордника и поводка, на детских или спортивных площадках.
Также уточняется, что владельцу животного удастся избежать ответственности, если нарушение будет допущено не им, а тем, кто присматривает за питомцем. Кроме того, нововведения не распространяются на случаи, когда у хозяина украла животное.
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Анастасия Чинкова