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В правительство направили законопроект против жестокого обращения с животными

Фото: iStock/Osobystist

Фото: iStock/Osobystist

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов направил на отзыв в кабмин законопроект о введении административных штрафов за пропаганду жестокого обращения с животными. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Отмечается, что после получения отзыва правительства законопроект внесут на рассмотрение Госдумы.

По тексту законопроекта, предлагается внести дополнения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, добавив в него статью о пропаганде жестокого обращения с животными.



Из инициативы следует, что за пропаганду жестокого обращения с животными и призывы к таким действиям гражданам будет грозить штраф от 5 до 10 тысяч с конфискацией предмета административного нарушения. Также за такие действия может грозить административный арест на срок до 15 суток. При этом, штраф для должностных лиц составит от 10 до 15 тысяч рублей, а для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей также с конфискацией.

Также законопроектом будет установлена административная ответственность за производство, демонстрацию и распространение различного контента с такой риторикой, в том числе в Интернет-пространстве.

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#животные
#россия
Украинцы массово возвращаются в вошедшие в состав России регионы
25 ноября 2024, 21:39

Фото: РИА Новости/Александр Иванов

Значительная часть украинцев, которые покинули вошедшие в состав России территории после начала конфликта, теперь хотят вернуться назад. Об этом сообщает украинское издание «Страна», пообщавшееся с жителями.
Отмечается, что таких людей достаточно много, однако не все намерены оставаться жить в регионах. Так, например, некоторые планируют оформить право собственности на недвижимость по законам России, продать его, после чего вернуться жить на Украину или в Европу. Жители, чьи дома были разрушены в ходе боевых действий, намерены подать документы на компенсацию.

Как пишет издание, украинцы хотят продать своё жильё, поскольку в некоторых районах, например в Мариуполе, цены на жильё стремительно растут. В настоящее время недвижимость стоит в два раза дороже, чем до начала конфликта.

Другие украинцы, которые не смогли устроить жизнь в Европе или на Украине, хотят вернуться на родину. Многие из них скучают по дому. Также, в частности, мариупольцев к переселению подталкивает постепенное восстановление города Россией.

Также в новые регионы стремятся пенсионеры, которые в дополнение к украинскому хотят получить российское гражданство, чтобы получать двойную пенсию.

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#регионы
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Москвичи выберут имя детёнышу краснокнижной гиены из зоопарка
25 ноября 2024, 21:21

Фото: iStock/ BrianaPhotography

Жители столицы России выберут имя детёнышу краснокнижной бурой гиены из Московского зоопарка — недавно ему исполнилось четыре месяца, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.
«Зоологи Московского зоопарка, ухаживающие за малышом, предложили пять вариантов имен: Лель, Любич, Вжик, Акела, Олаф. В проекте «Активный гражданин» началось новое голосование», — сообщалось в публикации.

Малыш появился на свет летом. Он весит уже более семи килограммов, хотя ещё совсем юн. Детёныш гиены весьма активен, любит играть, с удовольствием пробует взрослую еду и уже узнает ухаживающих за ним зоологов.

Бурые гиены обитает в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки. Впервые представители данного вида появились в Московском зоопарке в 2023 году.

В настоящий момент проходит голосование по выбору имен для трех детенышей краснокнижного малайского медведя, один из которых уже прибыл в зоопарк. Два других малыша скоро приедут в Москву.

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Стилист Сафарова раскрыла, как создать образ для новогоднего корпоратива
Стилист Сафарова рекомендовала ориентироваться на место проведения корпоратива
25 ноября 2024, 20:49

Фото: iStock/shironosov

Стилист Селена Сафарова заявила, что при создании образа для новогоднего корпоратива необходимо исходить из того, где будет проводится празднество.
Так, если отмечать корпоратив планируется в офисе, рекомендуется выбирать более сдержанный, но стильный образ, для ресторана же может подойти и более раскованный стиль.

«Часто мы забываем о вещах, которые давно не носили, но они могут стать основой для нового наряда. Проведите время, осматривая одежду, и спросите себя, какие вещи вызывают у вас положительные эмоции, какую одежду вы не носите и почему. Этот анализ поможет понять, какие элементы вашего гардероба можно использовать для составления наряда», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Сафарова.

А до этого россиянкам дали рекомендации, какой маникюр сделать на Новый год Змеи 2025. Как пишет Общественная Служба Новостей, на этот праздник весьма актуальны будут все оттенки зелёного, классический белый цвет, красный цвет, торжественные золотой и серебряный, натуральные землистые тона, а также сдержанные нюдовые оттенки.

Ранее стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» также рассказывала про тренды 2025 года и советовала, какой образ выбрать для главного зимнего праздника.

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#новый год
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#эмоции
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В России может появиться алкоголь под торговой маркой «Орешник»
Заявка на регистрацию товарного знака «Орешник» поступила в Роспатент
25 ноября 2024, 20:47

Фото: iStock/VadimZakirov

В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Орешник». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что заявка на регистрацию этого товарного знака поступила в ведомство 22 ноября. В перечне товаров и услуг, которые будут брендированы этим знаком, указана алкогольная продукция, в частности, водка, вино, виски , ликёры и прочие напитки.

Заявителем в документе числится Максим Гончарук.

Ранее сообщалось, что многодетная семья из Новокузнецка хочет назвать своего возможного 15-го ребёнка Орешником или Орешницей, если родится девочка. Глава семьи назвал это жестом патриотизма и уважения к президенту России Владимиру Путину.

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Кажетта Ахметжанова раскрыла, что ожидает россиян в 2025-2026 годах
Кажетта Ахметжанова спрогнозировала великий переход
25 ноября 2024, 20:24

Фото: iStock/Mariya Borisova

Финалистка 6 сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова заявила, что в 2025-2026 годах людей как в нашей стране, так и по всему миру ждёт глобальный переход, который коснётся не только повседневной жизни, но и всей планеты.
«2025–2026 год — это годы великого перехода. Сто лет назад происходил такой же цикл, который сейчас завершается. Сейчас начинается новый цикл. Это переход из одного периода в другой — в эпоху изобилия. 2025 год — год Змеи, а она символизирует достаток. Но вместе с благами приходят и испытания. Земля в этот период будет забирать своё. Это может проявляться в засухах, наводнениях или других природных явлениях. Но всё это лишь подготовка к новому «золотому времени», — поделилась экстрасенс беседе с Общественной Службой Новостей.

Ранее участник шоу «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс впал в уныние после финала «Битвы сильнейших».

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#переход
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Россиянка сфотографировала редкий гриб «ледяные волосы»
25 ноября 2024, 19:47

Фото: iStock/ robertson_

Жительница Курской области сфотографировала редкий гриб в лесу — «ледяные волосы». Кадры своей находки женщина опубликовала в группе «Курские грибники, грибы, ягоды» во «ВКонтакте».
На фотографиях можно увидеть, как на древесине лежит снег странного вида — он похож на длинные тонкие белые волосы. Своими впечатлениями жительница Курской области поделилась в социальных сетях.

«Вот так интересно снег в лесу лежит на ветках. Я такое видела впервые. Издали казалось, что белая бумага. Жаль видео не сняла, когда дотрагиваешься и все рассыпается», — обратила внимание россиянка.

Жительнице Курской области удалось увидеть «ледяные волосы», также известные как «ледяная шерсть» или «морозная борода». Это особый тип льда, он формируется на гниющей древесине и походит на тонкие волосы. Для того, чтобы он образовался, нужны определенные условия — отрицательная температура, высокая влажность, а ещё влажная валежная древесина.

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Психолог Наумова раскрыла, как справиться с выгоранием у детей
Психолог Наумова рекомендовала следить за режимом ребёнка
25 ноября 2024, 19:16

Фото: iStock/Sneksy

Детский и семейный психолог Наталья Наумова заявила, что при высокой учебной нагрузке важно не допустить психологического выгорания у ребёнка, чего можно достичь с помощью правильного режима дня, наличия свободного времени и хобби, которое может увлечь.
«Важно следить за режимом ребёнка, чтобы у него была возможность отдыхать, мечтать, играть, встречаться с друзьями, двигаться, заниматься творчеством, посещать спортивные секции. В таком случае дети будут себя чувствовать наполненными, так как переключение видов деятельности будет помогать им отдыхать. А полностью погружаться только в учебную деятельность невозможно», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Наумова.

А нейропсихолог и клинический психолог Светлана Колобова напомнила о роли психолога для здоровья и качества жизни человека.

«Если у человека заканчивается собственный ресурс, психолог оказывает ему необходимую помощь для того, чтобы тот по-другому взглянул на то, ради чего ему жить, а значит, он будет понимать, как. Что даёт психолог? Это надежда, это вера в спасение, вера в успех», — приводит Pravda.Ru объяснение специалиста.

Ранее психолог Дарья Дугенцова заявила, что наличие у человека домашних животных позитивно влияет на его психоэмоциональное состояние, а также избавляет его от чувства одиночества.

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В Ленинском округе поздравили с Днём матери жён и матерей участников СВО
25 ноября 2024, 19:15

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Встречу с членами семей участников специальной военной операции провели в Ленинском городском округе, в ходе встречи с участницами обсудили решение важных для них вопросов и поздравили с Днём матери, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Вопросов много, в том числе серьезных, на уровне министерства обороны. Будем подключать к их решению военных юристов. Но много и бытовых, повседневных задач. Постараемся вместе с руководством муниципалитета решить их на местном уровне», — сказал инициатор встречи, депутат Мособлдумы Владимир Жук.
Он подчеркнул, что все обращения были зафиксированы, и в ближайшее время их проработают. В завершении встречи супругам и матерям бойцов подарили сладкие подарки, цветы и открытки.

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Более 100 школьников из Ленинского округа представили богатство страны

Активистка из Ленинского округа выиграла конкурс «Лидеры Подмосковья»
#ленинский городской округ
#день матери
#сво
#поздравление
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Более 100 школьников из Ленинского округа представили богатство страны
25 ноября 2024, 18:48

Фото: пресс-служба главы Ленинского г.о.

Муниципальный фестиваль «Мы разные — в этом наше богатство», подготовленный Советом обучающихся, прошёл в Ленинском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.
Отмечается, что в мероприятии принято участие свыше 100 участников из шести общеобразовательных учреждений округа, которые представили национальное богатство России.

По словам организатора мероприятия, советника директора по воспитанию Лопатинской школы Людмилы Шуст, к этому проекту школа готовилась достаточно долго. Был проведён социологический опрос, итоги которого показали, что в школе обучаются дети 21 национальности. В результате в фестивале поучаствовали 13 команд из Лопатинской школы и ещё пять – из других школ округа.

Фото: пресс-служба главы Ленинского г.о.

Такой фестиваль в подмосковном округе проходит уже второй раз. Победителем стала команда из Видновской гимназии, на втором месте оказались ученики Володарской школы, а закрыли тройку лидеров ребята из Видновской школы №10.

Ученики Лопатинской школы стали лучшими в номинациях «Сохраняя традиции» и «Мы всегда ВМЕСТЕ». Также за участие были отмечены команды из образовательного центра «Успех» и Бутовской школы №1.

«Только делая добро, мы сделаем и нашу школу, и наш округ, и нашу страну, и наш мир лучше. Я верю, что вы будете в этом первые», — добавила директор Лопатинской школы Ленинского округа Инга Фархатова.
Организаторы подготовили для всех участников фестиваля различные активности. Ребята освоили образовательную программу по основам социального проектирования, подготовленную советником директора Лопатинской школы.

По итогам фестиваля, все участники получили дипломы и памятные подарки.

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