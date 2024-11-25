В правительство направили законопроект против жестокого обращения с животными

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов направил на отзыв в кабмин законопроект о введении административных штрафов за пропаганду жестокого обращения с животными. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Отмечается, что после получения отзыва правительства законопроект внесут на рассмотрение Госдумы.
По тексту законопроекта, предлагается внести дополнения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, добавив в него статью о пропаганде жестокого обращения с животными.
Из инициативы следует, что за пропаганду жестокого обращения с животными и призывы к таким действиям гражданам будет грозить штраф от 5 до 10 тысяч с конфискацией предмета административного нарушения. Также за такие действия может грозить административный арест на срок до 15 суток. При этом, штраф для должностных лиц составит от 10 до 15 тысяч рублей, а для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей также с конфискацией.
Также законопроектом будет установлена административная ответственность за производство, демонстрацию и распространение различного контента с такой риторикой, в том числе в Интернет-пространстве.
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По тексту законопроекта, предлагается внести дополнения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, добавив в него статью о пропаганде жестокого обращения с животными.
Из инициативы следует, что за пропаганду жестокого обращения с животными и призывы к таким действиям гражданам будет грозить штраф от 5 до 10 тысяч с конфискацией предмета административного нарушения. Также за такие действия может грозить административный арест на срок до 15 суток. При этом, штраф для должностных лиц составит от 10 до 15 тысяч рублей, а для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей также с конфискацией.
Также законопроектом будет установлена административная ответственность за производство, демонстрацию и распространение различного контента с такой риторикой, в том числе в Интернет-пространстве.
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Анастасия Чинкова