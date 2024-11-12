В Новосибирске 13 бродячих собак напали на мужчину и откусили ему кусок ноги

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В Новосибирске 35-летний мужчина, работающий мусорщиком, стал жертвой нападения тринадцати бродячих собак. Об этом информирует Telegram-канал « SHOT ПРОВЕРКА».
По данным канала, Алексею удалось избежать серьезных травм, однако одна из собак откусила ему кусок кожи на ноге. Инцидент произошел на улице Малыгина, когда мужчина вывозил отходы.
На крики пострадавшего о помощи откликнулся водитель, который смог отогнать агрессивных животных. Алексей был доставлен в ближайшую больницу, где ему оказали медицинскую помощь: рану обработали и зашили, также были сделаны необходимые уколы.
Жена пострадавшего сообщила, что жители Новосибирска неоднократно жаловались на опасность, связанную с бездомными собаками, но ситуация остается нерешенной. Местные жители требуют расширить сеть приютов для животных и усилить контроль за домашними питомцами. Они предлагают увеличить штрафы за жестокое обращение с животными и их выброс на улицу, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
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На крики пострадавшего о помощи откликнулся водитель, который смог отогнать агрессивных животных. Алексей был доставлен в ближайшую больницу, где ему оказали медицинскую помощь: рану обработали и зашили, также были сделаны необходимые уколы.
Жена пострадавшего сообщила, что жители Новосибирска неоднократно жаловались на опасность, связанную с бездомными собаками, но ситуация остается нерешенной. Местные жители требуют расширить сеть приютов для животных и усилить контроль за домашними питомцами. Они предлагают увеличить штрафы за жестокое обращение с животными и их выброс на улицу, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
В Екатеринбурге 15-летнюю школьницу нашли под окнами многоэтажного дома. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова