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В Госдуму внесут законопроект об административном наказании за преследование

15 июля 2024, 01:13
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Законопроект об административном наказании за преследование внесут в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что наказание последует при попытках общения при явно выраженном несогласии преследуемого, за беспокоящие сообщения, сбор и передачу данных о жертве и лиц из её окружения.

Если при осуществлении злоумышленником подобных действий нет состава уголовного преступления, то его оштрафуют на 2 тысячи рублей.



Если преследование велось с использованием интернета, штраф уже достигнет 3 тысяч рублей.

При повторном случае преследования злоумышленник может быть арестован на 15 суток.

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Народные приметы на 15 июля: история праздника, традиции и что нельзя делать на Берегиню
15 июля 2024, 00:00

Фото: iStock/helenbr

Понедельник, 15 июля 2024 года — день, когда православные чтят Положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, а в народе — это праздник Берегиня. Как и большинство других важных дней, традиции предков, передававшиеся из глубины веков, тесно смешались с православными.
О традициях, истории и поверьях, а также что нельзя делать в этот день и что можно, расскажет редакция «Радио 1».

Положение ризы Богоматерней во Влахерне

Фото: iStock/Anna_Anikina
Риза Пресвятой Богородицы — почитаемая православными христианами часть одежды, принадлежавшая величайшей из святых Деве Марии, матери Иисуса Христа. Праздник положения реликвии связан с событиями 458 года, когда два аристократа из Византии Галвин и Кандид нашли ризу в Назарете, а после доставили ее в Константинополь, где она была положена во храме Божией Матери, построенном на берегу Влахернского залива.

Самым известным чудом, которое приписывают Ризе Богородицы, называют легендарное спасение Византии от набега языческой Руси в 860 году. Согласно преданию, как только облачение Девы пронесли над стенами Константинополя, русы отказались от осады, развернулись и отступили.

Реликвию также считают своеобразной первопричиной, которая в итоге привела Русь к принятию христианства.

Первая частица Ризы Богородицы прибыла в Россию в XIV веке стараниями Дионисия Суздальского, а вторая – в XVII веке благодаря князю Василию Голицыну.

В 2008 году президент России Дмитрий Медведев передал реликвию Московской патриархии.

Берегиня

Фото: iStock/cassinga
Также 15 июля отмечается русский народный праздник Берегиня, которая, по одной из версий, богиня природы и мать духов, у которой просят семейного счастья и оберега от бед. Некоторые представляют ее в виде белоствольной березы, если обнять которую, согласно преданиям, можно получить защиту от 100 болезней.

После принятия христианства, образ матери всех духов постепенно соединился с образом Девы Марии. Такое смешение получило название «Сырая Богородица».

По поверьям, в Берегиню нельзя ломать березовые ветви — это сулит череду бед и несчастий. Особенно их нельзя приносить в этот день домой – иначе из него уйдут счастье и благополучие.

На Руси в этот день девушки делали привороты, гадали на любовь и водили суженых в лес. Там они искали березу и вдвоем обнимали ее, чтобы защититься от хворей и нечистой силы.

Приметы о погоде на 15 июля

Фото: iStock/ValeryBoyarsky
  • если весь день слышны крики ворон, то ждали ненастья;
  • отсутствие криков сычей в сумерках связывали со скорым приходом потепления;
  • земля после дождя быстро высохла — ожидаются сильные ливни;
  • плеск сазана в озерах называли предвестником теплых, солнечных дней;
  • обильная роса на траве, которая долго не испаряется, говорила о семейном счастье;
  • дожди, гром и грозу на Берегиню считали знаком о плохом урожае;
  • густой туман 15 июля считали добрым предзнаменованием, ждали хороших вестей.

Что нельзя делать на Берегиню

Фото: iStock/ST-art
  • нельзя рубить березы или срывать их ветви, даже в плохом настроении в березняке лучше не находиться, иначе предрекали 40 бед и несчастий;
  • запрещали мешать рыбакам и охотникам — покинет удача;
  • не рекомендовали заниматься шитьем и сенокосом после активной работы на Летние Кузьминки, иначе обещали болезни и хворь;
  • не пить чай, закусывая сахаром, чтобы не стать жертвой воров и разбойников;
  • отложить дальние поездки на Берегиню, чтобы не попасть в беду, а если перенести отъезд не получится — взять оберег;
  • нельзя бездельничать 15 июля — грозили проблемами со здоровьем;
  • не рекомендуется переставлять мебель — сулили безденежье.

Что нельзя делать на Ризоположение Богородицы

Фото: iStock/Sergei Dolgov
Основной и, пожалуй, единственный запрет в этот день — не смешивать народные традиции и запреты с церковными. Православие отрекается от всех суеверий, предзнаменований и примет.

В праздник Ризоположения Богородицы в храмах пройдут богослужения. Священники исполнят акафист и канон на Положение Честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Православным рекомендуют читать молитву Положению честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

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#богослужения
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Не стало актрисы из «Вечного зова» Любови Стриженовой
Знаменитость «Вечного зова» Любовь Стриженову проводили в монастыре в Чувашии
14 июля 2024, 22:04

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Не стало известной актрисы из фильма «Вечный зов» Любови Стриженовой. Как сообщает РИА Новости, звезда скончалась 11 июля после инсульта, а 14 июля ее проводили в последний путь в Свято-Троицком мужском монастыре Алатыря в Чувашии, где она жила в женском подворье преподобного Вассиана с 2008 года.
О кончине советской звезды сообщалось на странице монастыря во «ВКонтакте».

«Сегодня монастырь прощается с монахиней Иудифь (актриса Любовь Васильевна Стриженова)», — гласила публикация.

Стриженову похоронили в скиту при монастыре. О подробностях церемонии не сообщается, поскольку «на это нет благословения».

Любовь Стриженова является народной артисткой РФ, а также заслуженной артисткой РСФСР. Она родилась 6 августа в 1940 году.

Известна зрителю по кинолентам «Случай из следственной практики», «Вечный зов», «Бесы» и другим.

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#новости
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ООН: население Украины сократится до 15,3 млн человек к 2100 году
14 июля 2024, 21:45

Фото: iStock/Dovapi

Население Украины к 2100 году сократится более чем вдвое – до 15,3 млн человек. Об этом говорится в докладе ООН под названием «Перспективы мирового населения 2024 года». При этом отмечается, что по состоянию на начало этого года население Украины составляет около 37 млн человек.
Важно отметить, что Крым, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по итогам проведенных там референдумов, а Украина и западные страны не признают результатов голосования.

Также в ОНН заявляют, что население всей планеты к 2084 году достигнет своего максимального пика – 10,3 млрд человек, но к 2100 году немного сократится – до 10,2 млрд человек. Также к концу XXI организация прогнозирует среднюю продолжительность жизни 81,7 года.

Ранее сообщалось, что население Украины к 2033 году, по оценкам экспертов, может составить порядка 35 миллионов человек в границах 1991 года, а о численности населения страны в 52 миллиона человек (исторический максимум, зафиксированный в 1996 году) следует забыть.

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#украина
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Власти Новороссийска просят волонтеров помочь потушить пожар
14 июля 2024, 21:19

Фото: istockphoto/Gilitukha

Власти Новороссийска просят волонтеров помочь потушить лесной пожар в районе Абрау-Дюрсо. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко.
«Огонь распространяется вверх по хребту, тушение осложняется сильными порывами ветра с резкими изменениями направления», — написал градоначальник.

Также уточняется, что нужны добровольцы, имеющие квадроциклы и мотоциклы класса эндуро, чтобы подвозить воду в гору.

По последней информации, площадь возгорания возросла до 51 га. Пламя тушат больше 229 человек, а также 50 единиц спецтехники. Положение осложняется жарой и сильным ветром.

Туристы эвакуированы с баз отдыха в районе Сухой Щели в связи с происходящим.

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#россия
#пожар
#краснодарский край
#новости
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Более тысячи участников проекта «Активное долголетие» освоили сапборды
14 июля 2024, 19:07

Фото: Пресс-служба администрации Московской области

Сапборды (SUP Board — доска для плавания с веслом — Прим.ред.) освоили более тысячи участников проекта «Активное долголетие». Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он уточнил, что для любителей активного отдыха организовывают занятия по скандинавской ходьбе, а также полеты на воздушных шарах и парапланах и поездки в веревочные парки.
Те же, кто любит отдыхать тихо и размеренно, могут посетить занятия по компьютерной грамотности, пению. Кроме того, в арсенале имеются пленэры, йога, экскурсии, дыхательная гимнастика и многое другое.

Сегодня в Подмосковье функционирует 66 клубов «Активного долголетия». Количество участников проекта близится к 400 тысячам человек.

Присоединиться к «Активному долголетию» можно женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет.

Подробную информацию о проекте и адреса клубов можно получить на сайте dolgoletie.mosreg.ru.

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#новости
#новости подмосковья
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Аэропорт Шереметьево ввел ограничения на взлет и посадку
В Шереметьево ввели ограничения на взлет и посадку из-за возможной непогоды
14 июля 2024, 18:01

Фото: istockphoto/Dennis Gross

Ограничения на взлет и посадку из-за прогнозируемой непогоды ввел аэропорт Шереметьево, сообщает «Аэрофлот». Уточняется, что они действуют с 17:00.
Как сообщал ранее Минтранс, в авиагавани необходимо ускорить прохождение пассажирами предполетных формальностей из-за внушительных очередей. Как сообщали журналисты, в Шереметьево прошло выездное совещание властей, поскольку спрос на перевозки повышен. В ведомстве отметили отсутствие роста жалоб от пассажиров.

К слову, известно, что в Шереметьево обнаружились нелегальные такси за первые полгода. Речь идет о 98 перевозчиках и составленных на них 490 протоколах и это только в одной авиагавани. Минтранс напомнил пассажирам, что нелегальные такси небезопасны, ведь их клиенты в случае ДТП не смогут получить компенсацию.

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#аэропорт шереметьево
#новости
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В Китае начали продавать футболки с грозящим кулаком Трампом после покушения
14 июля 2024, 17:26

Фото: iStock/:BluIz60

В Китае начали продавать футболки с фотографией грозящего кулаком Дональда Трампа уже через два часа после покушения на него. Об этом пишет South China Morning Post. Одежда с принтами появилась на прилавках крупнейшей китайской платформы Taobao, говорится в сообщении.
По данным издания, продавцы опубликовали футболки с принтами ставшей уже культовой фотографии окровавленного Трампа практически сразу, их реакция на событие была такой же быстрой, как у президента Байдена, который через два часа прокомментировал покушение.

SCMP взяли комментарий у продавца одного из онлайн-магазинов Ли Цзиньвэй, которая получила более двух тысяч заказов из Китая и США уже через два часа после старта продаж.

Напомним, 13 июля американский политик, кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в Трампа.
Кто был тем самым стрелком, кто заказал покушение и можно ли было его предотвратить разбиралась редакция «Радио 1».

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Глава Истры Витушева поздравила сотрудников Почты России с праздником
14 июля 2024, 17:09

Фото: Telegram-канал Татьяны Витушевой

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева посетила отделение Почты России и поздравила сотрудников с профессиональным праздником, об этом чиновница сообщила в своём Telegram-канале.
В 1994 году президент России своим указом постановил, что 14 июля в стране будут отмечать День российской почты.

Татьяна Витушева отправилась в отделение Почты России на улице Ленина, где пообщалась с сотрудниками предприятия и поздравила их с праздником.

Фото: Telegram-канал Татьяны Витушевой

«Ежедневно почтовые отправления доставляют 9 почтальонов, которые преодолевают многокилометровые маршруты, чтобы оперативно доставить посылки, бандероли или пенсию. Очень важные и нужные работники», — написала Витушева.

Глава городского округа добавила, что передовые сотрудники были отмечены грамотами и благодарственными письмами.

Фото: Telegram-канал Татьяны Витушевой

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Умерла звезда «Беверли Хиллз, 90210» и «Зачарованных» Шеннен Доэрти
14 июля 2024, 16:24

Фото: iStock/jorgeantonio

Актриса Шеннен Доэрти, известная по ролям в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные», скончалась на 54-м году жизни. Об этом сообщила публицист Доэрти Лесли Слоун, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Уточняется, что долгие актриса боролась с онкологией. У Доэрти впервые диагностировали рак груди в 2015 году.

В последние дни со знаменитостью рядом находились ее дочь, сестра, тетя, друг и собака Боуи. Слоун попросила фанатов актрисы не беспокоить близких, чтобы дать им возможность «спокойно скорбеть».

Доэрти получила известность благодаря роли Бренды Уолш в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Актриса также снималась в сериале «Зачарованные».

Ранее сообщалось, что американская актриса Шелли Дюваль, известная по главной роли в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», умерла в возрасте 75 лет.

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