В Госдуму внесут законопроект об административном наказании за преследование

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Законопроект об административном наказании за преследование внесут в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что наказание последует при попытках общения при явно выраженном несогласии преследуемого, за беспокоящие сообщения, сбор и передачу данных о жертве и лиц из её окружения.
Если при осуществлении злоумышленником подобных действий нет состава уголовного преступления, то его оштрафуют на 2 тысячи рублей.
Если преследование велось с использованием интернета, штраф уже достигнет 3 тысяч рублей.
При повторном случае преследования злоумышленник может быть арестован на 15 суток.
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Если при осуществлении злоумышленником подобных действий нет состава уголовного преступления, то его оштрафуют на 2 тысячи рублей.
Если преследование велось с использованием интернета, штраф уже достигнет 3 тысяч рублей.
При повторном случае преследования злоумышленник может быть арестован на 15 суток.
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Анастасия Чинкова