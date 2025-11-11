Достижения.рф

Госдума приняла закон о целевом обучении бюджетников медицинских вузов

Госдума приняла закон о целевом обучении и обязательной отработке выпускников медицинских вузов. Об этом сообщает ТАСС.



Теперь все студенты, поступившие на бюджетные места, будут обязаны после окончания обучения трудоустроиться в медучреждения, работающие по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Законопроект, разработанный Минздравом, направлен на решение проблемы кадрового дефицита в российском здравоохранении. Согласно документу, студенты-бюджетники, обучающиеся по медицинским и фармацевтическим программам, должны будут в первый год обучения заключить договор о целевом обучении. Если этого не произойдет, студент сможет перевестись на платное отделение.

Во время рассмотрения законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что по состоянию на начало 2025 года в России не хватает более 23 тысяч врачей и свыше 63 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Принятые меры, по его словам, помогут частично закрыть этот кадровый разрыв.

Иван Мусатов

