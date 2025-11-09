Достижения.рф

СФР назвал число пенсионеров в России

По состоянию на 1 октября текущего года в России живет более 40,6 млн пенсионеров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ, опубликованных 9 ноября.



Точное число составило 40 662 000 человек. Свыше 7,5 млн продолжают работать, более 33,3 млн — неработающие.

СФР также сообщил, что средняя пенсия по старости на 1 октября составила примерно 25,2 тыс. рублей, а у работающих пенсионеров средний размер выплат — 22 378,72 рубля.

Ранее сообщалось, что неработающим пенсионерам назвали размер выплат в 2026 году.

Никита Кротов

