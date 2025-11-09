СФР назвал число пенсионеров в России

09 ноября 2025, 11:25

СФР: на 1 октября текущего года в России живет свыше 40,6 млн пенсионеров

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

По состоянию на 1 октября текущего года в России живет более 40,6 млн пенсионеров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ, опубликованных 9 ноября.