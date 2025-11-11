Общественники предложили запретить аниме, противоречащие духовным ценностям

11 ноября 2025, 13:19

Фото: iStock/Andrei Apoev

Председатель правления общественного движения «Отцы России» Андрей Коченов заявил, что аниме, противоречащее духовно-нравственным ценностям России, должно быть запрещено. Об этом он рассказал в беседе с «Абзацем».





По словам Коченова, сам по себе жанр аниме не несёт опасности, однако судьбу каждого произведения следует рассматривать индивидуально.





«Аниме само по себе как жанр имеет право на существование, если несет положительный и полезный контент для наших детей. Но если оно противоречит нашим духовно-нравственным нормам <...>, то это не должно проходить просто. Может быть, его стоит даже запрещать», — подчеркнул общественник.