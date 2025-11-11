Общественники предложили запретить аниме, противоречащие духовным ценностям
Председатель правления общественного движения «Отцы России» Андрей Коченов заявил, что аниме, противоречащее духовно-нравственным ценностям России, должно быть запрещено. Об этом он рассказал в беседе с «Абзацем».
По словам Коченова, сам по себе жанр аниме не несёт опасности, однако судьбу каждого произведения следует рассматривать индивидуально.
«Аниме само по себе как жанр имеет право на существование, если несет положительный и полезный контент для наших детей. Но если оно противоречит нашим духовно-нравственным нормам <...>, то это не должно проходить просто. Может быть, его стоит даже запрещать», — подчеркнул общественник.
Он также предложил развивать направление отечественного аниме с участием народных героев. По мнению Коченова, такие мультфильмы будут полезны подрастающему поколению и найдут свою аудиторию.