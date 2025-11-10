В Госдуме опровергли новость о возможном отключении России от мировой сети

10 ноября 2025, 19:40

Депутат Боярский: отключение России от внешнего интернета не планируется

Фото: Istock/gorodenkoff

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи опроверг планы по отключению России от мирового интернета. Об этом заявил глава комитета Сергей Боярский в беседе с корреспондентом ТАСС.





Боярский подтвердил, что в период выборов в России фиксируют многочисленные DDoS-атаки, но отметил, что специалисты уже научились нейтрализовывать такие угрозы.

«Ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идёт», — сказал политик.