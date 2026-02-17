Госдума приняла закон об ограничении связи по требованию ФСБ
Госдума приняла закон, обязывающий операторов связи приостанавливать услуги по требованию ФСБ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Документ внесли в парламент в ноябре прошлого года. Одна из ключевых норм предусматривает, что операторы должны отключать связь при получении требования от ФСБ.
В первоначальной версии говорилось о «запросе» спецслужбы и о случаях, установленных нормативными актами президента и правительства, «в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности». В окончательной редакции слово «запрос» заменили на «требование», а формулировку про угрозы безопасности исключили.
Другие положения закона не уточняются. Документ вступит в силу после официальной публикации.
